DIOR早秋Shawn Stussy刺繡漁夫帽 超時髦的迷幻度假風

DIOR MEN早秋系列的主哏，就在與設計師Shawn Stussy合作的系列，滿版塗鴉印花的形象圖終於曝光，由知名攝影師Steven Meisel掌鏡，也同步上市時髦漁夫帽系列。

發表2020早秋系列時，男裝創意總監Kim Jones與八○年代衝浪文化代表性人物Shawn Stussy所合作的原創圖騰，即鋪天蓋地的成為大秀現場的主視覺，張力十足，也帶來輕快活潑的調性。熱情洋溢的佛羅里達州風情，轉變黑、白色如海浪翻騰的DIOR字母，迷幻且寫意，Kim Jones也藉由形象照的發表，捕捉邁阿密特有的生活樂趣（joie de vivre）氛圍，透過Shawn Stuss的創作強化了DIOR的當代視野；而本次Shawn Stussy是以個人名義和品牌合作，與Stüssy品牌並無關聯。