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DIOR早秋Shawn Stussy刺繡漁夫帽 超時髦的迷幻度假風
DIOR MEN早秋系列的主哏，就在與設計師Shawn Stussy合作的系列，滿版塗鴉印花的形象圖終於曝光，由知名攝影師Steven Meisel掌鏡，也同步上市時髦漁夫帽系列。
發表2020早秋系列時，男裝創意總監Kim Jones與八○年代衝浪文化代表性人物Shawn Stussy所合作的原創圖騰，即鋪天蓋地的成為大秀現場的主視覺，張力十足，也帶來輕快活潑的調性。熱情洋溢的佛羅里達州風情，轉變黑、白色如海浪翻騰的DIOR字母，迷幻且寫意，Kim Jones也藉由形象照的發表，捕捉邁阿密特有的生活樂趣（joie de vivre）氛圍，透過Shawn Stuss的創作強化了DIOR的當代視野；而本次Shawn Stussy是以個人名義和品牌合作，與Stüssy品牌並無關聯。
滿版DIOR字母和熱帶花卉的塗鴉，呈現為什錦水果（tutti-frutti）的繽紛配色，或是以雙色圖騰作為襯衫、毛衣、漁夫帽的印花；配件則有海軍藍串珠刺繡打造的限量馬鞍包，以及B23高筒休閒鞋。經典Oblique斜紋帆布，運用在新款大尺寸馬鞍斜背軟包，或點綴在皮革登山靴。時髦的蟒蛇皮樂福鞋浮誇搶眼，有Shawn Stussy設計的DIOR標誌，此外，與Jordan Brand合作的Air Jordan I High OG Dior運動鞋，也在本次形象圖一併亮相。
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