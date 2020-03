DIOR早秋Shawn Stussy刺繡漁夫帽 超時髦的迷幻度假風

DIOR MEN早秋系列的主哏,就在與設計師Shawn Stussy合作的系列,滿版塗鴉印花的形象圖終於曝光,由知名攝影師Steven Meisel掌鏡,也同步上市時髦漁夫帽系列。

發表2020早秋系列時,男裝創意總監Kim Jones與八○年代衝浪文化代表性人物Shawn Stussy所合作的原創圖騰,即鋪天蓋地的成為大秀現場的主視覺,張力十足,也帶來輕快活潑的調性。熱情洋溢的佛羅里達州風情,轉變黑、白色如海浪翻騰的DIOR字母,迷幻且寫意,Kim Jones也藉由形象照的發表,捕捉邁阿密特有的生活樂趣(joie de vivre)氛圍,透過Shawn Stuss的創作強化了DIOR的當代視野;而本次Shawn Stussy是以個人名義和品牌合作,與Stüssy品牌並無關聯。