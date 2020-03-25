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DIOR早秋Shawn Stussy刺繡漁夫帽 超時髦的迷幻度假風

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
DIOR And Shawn圖騰與刺繡黃色棉質漁夫帽，售價16,500元。圖／DIOR提供
DIOR And Shawn圖騰與刺繡黃色棉質漁夫帽，售價16,500元。圖／DIOR提供

DIOR MEN早秋系列的主哏，就在與設計師Shawn Stussy合作的系列，滿版塗鴉印花的形象圖終於曝光，由知名攝影師Steven Meisel掌鏡，也同步上市時髦漁夫帽系列。

發表2020早秋系列時，男裝創意總監Kim Jones與八○年代衝浪文化代表性人物Shawn Stussy所合作的原創圖騰，即鋪天蓋地的成為大秀現場的主視覺，張力十足，也帶來輕快活潑的調性。熱情洋溢的佛羅里達州風情，轉變黑、白色如海浪翻騰的DIOR字母，迷幻且寫意，Kim Jones也藉由形象照的發表，捕捉邁阿密特有的生活樂趣（joie de vivre）氛圍，透過Shawn Stuss的創作強化了DIOR的當代視野；而本次Shawn Stussy是以個人名義和品牌合作，與Stüssy品牌並無關聯。

滿版DIOR字母和熱帶花卉的塗鴉，呈現為什錦水果（tutti-frutti）的繽紛配色，或是以雙色圖騰作為襯衫、毛衣、漁夫帽的印花；配件則有海軍藍串珠刺繡打造的限量馬鞍包，以及B23高筒休閒鞋。經典Oblique斜紋帆布，運用在新款大尺寸馬鞍斜背軟包，或點綴在皮革登山靴。時髦的蟒蛇皮樂福鞋浮誇搶眼，有Shawn Stussy設計的DIOR標誌，此外，與Jordan Brand合作的Air Jordan I High OG Dior運動鞋，也在本次形象圖一併亮相。

DIOR And Shawn限量海軍藍帆布串珠刺繡馬鞍包，售價32萬元。圖／DIOR提供
DIOR And Shawn限量海軍藍帆布串珠刺繡馬鞍包，售價32萬元。圖／DIOR提供
DIOR MEN早秋形象圖包括與設計師Shawn Stussy合作的印花系列，以及（左）與Jordan Brand合作的Air Jordan I High OG Dior運動鞋。圖／DIOR提供
DIOR MEN早秋形象圖包括與設計師Shawn Stussy合作的印花系列，以及（左）與Jordan Brand合作的Air Jordan I High OG Dior運動鞋。圖／DIOR提供
DIOR MEN早秋與設計師Shawn Stussy合作的系列，形象圖由Steven Meisel掌鏡。圖／DIOR提供
DIOR MEN早秋與設計師Shawn Stussy合作的系列，形象圖由Steven Meisel掌鏡。圖／DIOR提供
DIOR And Shawn圖騰與刺繡海軍藍棉質漁夫帽，售價16,500元。圖／DIOR提供
DIOR And Shawn圖騰與刺繡海軍藍棉質漁夫帽，售價16,500元。圖／DIOR提供
Saddle藍色Oblique緹花斜背馬鞍軟包，售價12萬元。圖／DIOR提供
Saddle藍色Oblique緹花斜背馬鞍軟包，售價12萬元。圖／DIOR提供
DIOR And Shawn金屬綠色蟒蛇皮樂福鞋，售價88,000元。圖／DIOR提供
DIOR And Shawn金屬綠色蟒蛇皮樂福鞋，售價88,000元。圖／DIOR提供
Oblique藍色緹花皮革登山靴，售價48,000元。圖／DIOR提供
Oblique藍色緹花皮革登山靴，售價48,000元。圖／DIOR提供
DIOR And Shawn刺繡黑色棉質貝雷帽，售價21,000元。圖／DIOR提供
DIOR And Shawn刺繡黑色棉質貝雷帽，售價21,000元。圖／DIOR提供

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