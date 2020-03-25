快訊

直播／ 我今日又新增19例確診 全為境外移入

快來對！1-2月統一發票中獎號碼出爐 千萬特別獎「12620024」

疫情衝擊來客數 百貨推直播銷售及宅配到府服務

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中豐原太平洋百貨購物節4月2日正式開打，為了提振買氣，百貨祭出「你CALL IN ，我配送」到府結帳服務，去年也推出直播銷售，來客數雖因疫情減少，但兩者雙管齊下，業績持平。記者余采瀅／攝影
台中豐原太平洋百貨購物節4月2日正式開打，為了提振買氣，百貨祭出「你CALL IN ，我配送」到府結帳服務，去年也推出直播銷售，來客數雖因疫情減少，但兩者雙管齊下，業績持平。記者余采瀅／攝影

新冠肺炎疫情衝擊餐飲、百貨業，台中豐原太平洋百貨購物節4月2日正式開打，為了提振買氣，百貨祭出「你CALL IN ，我配送」到府結帳服務，去年也推出直播銷售，來客數雖因疫情減少，但兩者雙管齊下，業績持平。台中廣三SOGO全館感謝祭3月25日登場，受疫情影響，空氣清淨機、吸塵器等家電都是熱賣商品。

台中豐原太平洋百貨購物節4月2日登場，4月2日至4月13日化妝品滿5000送500，首4日單筆滿15000再加碼送300，另外持國泰世華信用卡加APP或吉利卡，當日刷5萬送1500或刷滿30萬送空氣清淨機，買愈多送愈多。

因應疫情，豐原太平洋百貨除了在入口處裝置體溫感測器，並在館內入口、電梯口處擺放酒精供顧客使用。為了提振買氣，百貨今年2月祭出「你CALL IN ，我配送」到府結帳服務，消費者可透過臉書粉絲頁或撥打電話訂購商品，去年2月也推出直播銷售，每月直播2至3次，推出後頗獲好評，來客數雖因疫情減少，但因兩者雙管齊下，業績持平。

台中廣三SOGO全館感謝祭今日登場，祭出歡慶5重送優惠促銷活動，除了全館滿3000送300、1樓化妝品滿2000送200，首9日滿萬再加送400、5樓及12樓內睡衣單筆滿2000送200、名品珠寶及10樓大家電單樓層滿5000送500外，首二日8大銀行滿3000再加送100，而刷廣三SOGO聯名卡滿8萬再加碼送1600，回饋率高達近18%。另有「麗莎和卡斯柏」的獨家聯名周周來店禮，包含「防曬裙」、「雙層加大兩用運動包」、「自動摺疊傘」等品項，實用又可愛。

活動期間館內防疫不間斷，因應活動大量人潮防疫再升級，於百貨1樓出入口，分別架設「紅外線熱影像監控系統」及「人員測量體溫」，即時掌握入館客人身體狀況，也嚴格執行對賣場設備定時進行消毒；若不想出門的消費者，也可在家以電話購物，提供線上刷卡、匯款等方式，由專人宅配到府。

台中廣三SOGO全館感謝祭今日登場，祭出歡慶5重送優惠促銷活動。圖／台中廣三SOGO提供
台中廣三SOGO全館感謝祭今日登場，祭出歡慶5重送優惠促銷活動。圖／台中廣三SOGO提供
台中廣三SOGO全館感謝祭今日登場，因應活動大量人潮防疫再升級，於百貨1樓出入口，分別架設「紅外線熱影像監控系統」及「人員測量體溫」，即時掌握入館客人身體狀況。圖／台中廣三SOGO提供
台中廣三SOGO全館感謝祭今日登場，因應活動大量人潮防疫再升級，於百貨1樓出入口，分別架設「紅外線熱影像監控系統」及「人員測量體溫」，即時掌握入館客人身體狀況。圖／台中廣三SOGO提供

疫情 直播 SOGO

延伸閱讀

北市防疫旅館再增兩家 房間數突破300間

大S老公汪小菲打造的S Hotel 今成防疫旅館一晚6千元

桃園市2間防疫旅館381間房 入住率5成6

直播／ 華航、長榮傳有機組員確診 指揮中心說明最新疫情狀況

相關新聞

獨／才剛滿1年！全港最佳素食「心齋」台灣店停業

又有名店停業！來自香港，被譽為「全港最佳素食」的時尚素食餐廳「心齋」，近日於官方臉書公告，由於疫情增加，即日起暫停營業，...

亞洲50大餐廳出爐！台灣4間上榜 MUME第18名成績最佳

倍受外界期待的「2020年亞洲最佳50餐廳」於3月24日正式對外公佈。位於新加坡的Odette持續蟬聯冠軍寶座，香港的大...

7-11首創「藍色精品咖啡日」！串聯App提供限時限量優惠

台灣咖啡市場規模超過700億元，台灣人一年就喝掉28.5億杯咖啡，可見這股黑金商機的威力，7－ELEVEN前年開始積極跨...

DIOR早秋Shawn Stussy刺繡漁夫帽 超時髦的迷幻度假風

DIOR MEN早秋系列的主哏，就在與設計師Shawn Stussy合作的系列，滿版塗鴉印花的形象圖終於曝光，由知名攝影...

母親節入手！小棕瓶、青春露、潤燥精華特惠比免稅便宜

上半年保養品的最大促銷即將到來，就是母親節檔期，全台百貨預計4月初陸續開打。最近因為疫情，在家裡當然得要好好保養，而且當...

長榮國際連鎖酒店 推買一送一住房優惠

新冠肺炎疫情延燒全球，國人無法出國旅遊，留在台灣旅遊相對安全，因應疫情持續擴大，長榮國際連鎖酒店邀請消費者走出戶外、暢快...

小七精品咖啡年底衝2,500店 首創「藍色精品咖啡日」

統一超（2912）旗下7-ELEVEN今年正式將精品咖啡品牌更名為「CITY PRIMA」，並推出行動隨時取服務，提供A...

眼鏡市場逆勢操作！主打日本製產品搶攻台灣光學眼鏡消費

台灣因為近視的人口多，因此眼鏡產品的需求多，吸引了許多品牌來台拓點。像是號稱日本市佔率・店鋪數第一的眼鏡連鎖店「眼鏡市場...

酒商釋7萬公升酒精製乾洗手　估計產180萬瓶共同抗疫

全球攜手抗疫！繼精品、美妝大廠投入乾洗手生產，保樂力加也決定以集團資源，在工廠內直接生產乾洗手或補充純酒精庫存，協助緩解...

不用飼料 無需放封 MB&F鬥牛犬手表長牙齒也太可愛

人們常說愛屋及烏，喜歡寵物因此把寵物的名字或圖案刺青在身上的案例也不算少數，但MB&F的創辦人Maximilian Bü...

全部65折、醫護人員再送甜點！飯bar Station抗疫優惠

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，飯bar Station微風信義店自即日起推出全新抗疫優惠，只要出示粉絲團的「...

一次性醫材重消指引草案曝光 民團批政府過分授權醫院

國內去年傳出醫療院所長期重複使用一次性的醫療器材，引發議論。衛福部後續表示將仿照國外，有條件容許這類醫材重消再利用，近日...

熱門新聞

必勝客披薩必點口味？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

快來對！1-2月統一發票中獎號碼出爐 千萬特別獎「12620024」

統一發票1、2月今開獎 上一期千萬特別獎五張未領

星巴克生日慶！3月30、31日飲品「買一送一」

氣象局首發海嘯消息 7.8地震引發海嘯不影響台灣

好幸運！這些生肖常常迎來「財的迫降」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。