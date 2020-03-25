疫情衝擊來客數 百貨推直播銷售及宅配到府服務

新冠肺炎疫情衝擊餐飲、百貨業，台中豐原太平洋百貨購物節4月2日正式開打，為了提振買氣，百貨祭出「你CALL IN ，我配送」到府結帳服務，去年也推出直播銷售，來客數雖因疫情減少，但兩者雙管齊下，業績持平。台中廣三SOGO全館感謝祭3月25日登場，受疫情影響，空氣清淨機、吸塵器等家電都是熱賣商品。

台中豐原太平洋百貨購物節4月2日登場，4月2日至4月13日化妝品滿5000送500，首4日單筆滿15000再加碼送300，另外持國泰世華信用卡加APP或吉利卡，當日刷5萬送1500或刷滿30萬送空氣清淨機，買愈多送愈多。

因應疫情，豐原太平洋百貨除了在入口處裝置體溫感測器，並在館內入口、電梯口處擺放酒精供顧客使用。為了提振買氣，百貨今年2月祭出「你CALL IN ，我配送」到府結帳服務，消費者可透過臉書粉絲頁或撥打電話訂購商品，去年2月也推出直播銷售，每月直播2至3次，推出後頗獲好評，來客數雖因疫情減少，但因兩者雙管齊下，業績持平。

台中廣三SOGO全館感謝祭今日登場，祭出歡慶5重送優惠促銷活動，除了全館滿3000送300、1樓化妝品滿2000送200，首9日滿萬再加送400、5樓及12樓內睡衣單筆滿2000送200、名品珠寶及10樓大家電單樓層滿5000送500外，首二日8大銀行滿3000再加送100，而刷廣三SOGO聯名卡滿8萬再加碼送1600，回饋率高達近18%。另有「麗莎和卡斯柏」的獨家聯名周周來店禮，包含「防曬裙」、「雙層加大兩用運動包」、「自動摺疊傘」等品項，實用又可愛。