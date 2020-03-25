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母親節入手！小棕瓶、青春露、潤燥精華特惠比免稅便宜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
SK-II青春亮采組：青春露230ml＋亮采化粧水160ml／特價5,625元。圖／SK-II提供
SK-II青春亮采組：青春露230ml＋亮采化粧水160ml／特價5,625元。圖／SK-II提供

上半年保養品的最大促銷即將到來，就是母親節檔期，全台百貨預計4月初陸續開打。最近因為疫情，在家裡當然得要好好保養，而且當然要先入手品牌的明星商品，好用的精華與熱賣商品，這回全都推出加大容量或超強特惠組，包括雅詩蘭黛小棕瓶、SK-II青春露、雪花秀的潤燥精華等，都有超值得入手的特惠組。

雅詩蘭黛特潤超導修護露（小棕瓶）

雅詩蘭黛的小棕瓶，可說是每年母親節都會「秒殺」的商品，此次推出超級優惠，買50ml的小棕瓶可以放在家裡自己用，搭配30ml小棕瓶適合旅遊用，還加送7ml共3瓶，加上百貨的滿千送百活動，1ml的單價比免稅店還便宜。另外也推出75ml大容量，直接打85折特價4,980元。

如果只是想先入手試用看看，各體系百貨都有推出特價3,900元的小棕瓶特惠組，買50ml正貨搭配小贈品，出去旅遊帶著走。

SK-II青春露

SK-II青春露絕對是每年母親節必買的商品，不管是鐵粉還是新用戶，都可以找到適合自己的容量與價錢。鐵粉在2020母親節必買「東京奧運官方指定精華限定版瓶身」，有著全白瓶身，搭配和風娃娃的蓋子，共有兩款可以選擇。資深鐵粉還能買到330ml超大容量的青春露，特價7,182元，一整年用都沒問題。小鐵粉則是可以買青春露230ml搭配亮采化粧水160ml，特價5,625元。

新用戶則有超好入手的精華體驗組，內含青春露75ml、亮采化粧水30ml與青春敷面膜1片，特價2,376元，馬上就能感受青春露的魔力。

雪花秀Sulwhasoo潤燥精華EX

雪花秀在1997年就推出抗老產品潤燥精華EX，成為南韓最著名的精華代表，在去年潤燥精華EX添加各種香氛，穩定心情，母親節推出獨家「微曦之光／靜心之蘊」限量特惠組，微曦之光走木質調，為紛亂的心情帶來寧靜感，靜心之蘊則可以傾聽內心深處的聲音，全台專櫃推出買1正貨送4優惠，而最熱賣的潤燥精華EX潤燥之香，在指定百貨也有買1送4，皆是下殺7折特價3,680元。

雅詩蘭黛小棕瓶鐵粉發燒組：特潤修護露50ml＋30ml＋7ml*3／特價5,250元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛小棕瓶鐵粉發燒組：特潤修護露50ml＋30ml＋7ml*3／特價5,250元。圖／雅詩蘭黛提供
雪花秀潤燥精華特惠組：潤燥精華EX90ml（潤燥之香）＋滋晶雪瀅柔膚乳30ml＋滋晶雪瀅柔膚水30ml＋淨透保濕潔顏泡沫EX 50ml＋滋晶雪瀅煥白面膜1片／特價3,680元。圖／雪花秀提供
雪花秀潤燥精華特惠組：潤燥精華EX90ml（潤燥之香）＋滋晶雪瀅柔膚乳30ml＋滋晶雪瀅柔膚水30ml＋淨透保濕潔顏泡沫EX 50ml＋滋晶雪瀅煥白面膜1片／特價3,680元。圖／雪花秀提供
雅詩蘭黛SOGO體系獨家特潤修護獨家組：特潤超導修護露50ml＋特潤眼部超能量修護霜3ml＋年輕肌密無敵晚霜5ml＋特潤超導修護露7ml／特價3,900元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛SOGO體系獨家特潤修護獨家組：特潤超導修護露50ml＋特潤眼部超能量修護霜3ml＋年輕肌密無敵晚霜5ml＋特潤超導修護露7ml／特價3,900元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛特潤修護露75ml／特價4,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛特潤修護露75ml／特價4,980元。圖／雅詩蘭黛提供
SK-II PITERA精華體驗組：青春露75ml＋亮采化粧水30ml＋青春敷面膜1片／特價2,376元。圖／SK-II提供
SK-II PITERA精華體驗組：青春露75ml＋亮采化粧水30ml＋青春敷面膜1片／特價2,376元。圖／SK-II提供
SK-II青春露東京奧運官方指定精華限定版瓶身／5,918元。圖／SK-II提供
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SK-II青春露330ml／特價7,182元。圖／SK-II提供
SK-II青春露330ml／特價7,182元。圖／SK-II提供
三大最夯精華，母親節推出特惠組。圖／品牌提供
三大最夯精華，母親節推出特惠組。圖／品牌提供
雪花秀潤燥精華特惠組：潤燥精華EX90ml（靜心之蘊／微曦之光）＋滋晶雪瀅柔膚乳30ml＋滋晶雪瀅柔膚水30ml＋淨透保濕潔顏泡沫EX 50ml＋滋晶雪瀅煥白面膜1片／特價3,680元。圖／雪花秀提供
雪花秀潤燥精華特惠組：潤燥精華EX90ml（靜心之蘊／微曦之光）＋滋晶雪瀅柔膚乳30ml＋滋晶雪瀅柔膚水30ml＋淨透保濕潔顏泡沫EX 50ml＋滋晶雪瀅煥白面膜1片／特價3,680元。圖／雪花秀提供
SK-II青春露東京奧運官方指定精華限定版瓶身／5,918元。圖／SK-II提供
SK-II青春露東京奧運官方指定精華限定版瓶身／5,918元。圖／SK-II提供
雪花秀潤燥精華特惠組：潤燥精華EX90ml（靜心之蘊／微曦之光）＋滋晶雪瀅柔膚乳30ml＋滋晶雪瀅柔膚水30ml＋淨透保濕潔顏泡沫EX 50ml＋滋晶雪瀅煥白面膜1片／特價3,680元。圖／雪花秀提供
雪花秀潤燥精華特惠組：潤燥精華EX90ml（靜心之蘊／微曦之光）＋滋晶雪瀅柔膚乳30ml＋滋晶雪瀅柔膚水30ml＋淨透保濕潔顏泡沫EX 50ml＋滋晶雪瀅煥白面膜1片／特價3,680元。圖／雪花秀提供

母親節 東京奧運 SK-II

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