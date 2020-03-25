眼鏡市場逆勢操作！主打日本製產品搶攻台灣光學眼鏡消費

台灣因為近視的人口多，因此眼鏡產品的需求多，吸引了許多品牌來台拓點。像是號稱日本市佔率・店鋪數第一的眼鏡連鎖店「眼鏡市場MEGANE ICHIBA」近期就在統一時代百貨開出海外的第一家門市，主打8成在日製作的鏡框，預計在今年將開出10到15家的專賣店，搶食光學眼鏡市場大餅。

即便因為新冠肺炎疫情緣故取消開幕活動，眼鏡市場還是找來男星修杰楷體驗配鏡服務。圖／眼鏡市場提供

因為台灣的市場性與地理位置特殊，常是許多日本品牌進軍海外市場的第一選擇。如同其他來自日本的眼鏡品牌一樣，「眼鏡市場」在市調中發現，在台灣配眼鏡的時，有許多店家，會因客人的度數高低或鏡片選擇不同而必須追加費用，或是「走進眼鏡店裏好像不買不行」、「配到最後因為鏡片還要加收費用」等等，在不透明價格設定中購買眼鏡而感到不安。所以，價格透明化，消費者在店頭看到的鏡框價錢就是包含了配鏡服務，不需要額外加價。

眼鏡市場看好台灣消費潛力，因此進駐台北統一時代百貨取代原有的JINS櫃點，開出海外第一家門市。圖／眼鏡市場提供

不過，對比其他日系眼鏡品牌走平價路線，產品價格多落在3,000元到5,000元區間，眼鏡市場的價格帶則自3,000元至12,000元，而且品牌還表示觀察到日本消費者的習慣中發現，5,000至7,000元的眼鏡產品最受到歡迎。即便價格比起其他品牌略高，但眼鏡市場仍有信心，因為產品製作多數都來自日本，而且在眼鏡聖地鯖江設有專屬工廠，要以高品質來贏得台灣消費者的信賴。針對這點，眼鏡市場還透露總部重視台灣海外第一家門市的創立，因此備貨時有超過8成以上的眼鏡都是「Made in Japan」，比例上更勝於日本當地的據點。

眼鏡市場除了主打日本製作產品，還開發出ZEROGRA系列等自有設計的眼鏡。圖／眼鏡市場提供

眼鏡市場看好台灣消費潛力，因此進駐台北統一時代百貨，開出海外第一家門市。圖／眼鏡市場提供