酒商釋7萬公升酒精製乾洗手　估計產180萬瓶共同抗疫

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

全球攜手抗疫！繼精品、美妝大廠投入乾洗手生產，保樂力加也決定以集團資源，在工廠內直接生產乾洗手或補充純酒精庫存，協助緩解各地防疫用品短缺的問題。

新冠肺炎疫情蔓延全球，保樂力加集團在各國展開各項方案，與當地政府及居民共同抗疫。集團在各國投入的行動計畫包括捐贈70,000公升的酒精給法國日常保健產品的龍頭及乾洗手的主要供應商之一的Laboratoire Cooper，協助其製造更多的乾洗手。此項捐贈預估能產出180萬瓶50毫升裝的乾洗手，Cooper承諾將分送給各健康照顧協會。

瑞典，愛爾蘭，西班牙和美國也陸續啟動行動方案，在集團的工廠內直接生產乾洗手或補充純酒精庫存，例如在瑞典絕對伏特加酒廠大量提供烈酒原料以生產乾洗手；在美國則以品牌酒廠配合政府單位投入乾洗手的生產。

保樂力加集團為法國兩家最大酒類集團 Pernod和Ricard公司於1975年合併而成，目前列於全球葡萄酒烈酒集團領導地位，旗下擁有眾多著名品牌，產品行銷全球。保樂力加集團總部設於法國，在全球擁有超過70個國家的分銷據點。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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