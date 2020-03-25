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不用飼料 無需放封 MB&F鬥牛犬手表長牙齒也太可愛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以鬥牛犬為靈感的MB&F Horological Machine N°10 Bulldog腕表，以複雜機械與科幻造型呈現，逗趣討喜。圖 / MB&F提供。
以鬥牛犬為靈感的MB&F Horological Machine N°10 Bulldog腕表，以複雜機械與科幻造型呈現，逗趣討喜。圖 / MB&F提供。

人們常說愛屋及烏，喜歡寵物因此把寵物的名字或圖案刺青在身上的案例也不算少數，但MB&F的創辦人Maximilian Büsser更狂，這回他把喜愛的鬥牛犬（Bulldog）直接變成一只科技風十足的超炫腕表，而且、有牙齒！某次Maximilian在東京旅行時遇上班機延誤，等待時一個畫面一閃而過：一只等待主人回家、忠心耿耿的鬥牛犬！但以腕表的形式出現，這正是「Horological Machine N°10 Bulldog 鬥牛犬腕表」的原始靈感。

把動物當靈感的腕表不算少見，過往像芝柏（Girard Perregaux）便有以貓為靈感的Cat's Eye貓眼系列女表，將橢圓形的表殼當成貓眼、嫵媚動人；另外Graham也曾經發表過以飛虎隊為致意對象的Chronofighter飛虎隊限量計時碼表，其六點鐘方向的飛虎圖案，向過往知名的飛行中隊致意，也是一只勇猛的飛行「大貓」。

而這回MB&F的Horological Machine N°10 Bulldog則算「狗派」擔當：「牠」有四條腿：四個鏤空表耳像是鬥牛犬的勇健四肢，渾圓大眼則是藍寶石水晶玻璃中的兩個鋁合金圓頂，各自顯示小時與分鐘。而且「牠」竟然還有一排利齒！但別擔心，藏在立體藍寶石水晶玻璃下半部，不會咬人，而且當鬥牛犬嘴巴閉合時代表能量降低、需要為機芯上鍊；如果牙齒完全顯露，代表鬥牛犬正充滿豐沛能量，隨時準備活力上街、探索新事物！

這只「鬥牛犬」腕表的「體型」約直徑45毫米、身長54 毫米、高 24 毫米，活力來源則是由301個零件組成的手上鍊機芯，小時與分鐘的半圓形轉盤與時標都具備Super-LumiNova夜光塗層，確保「忠犬」在夜間都會閃耀著炯炯雙瞳，日夜守護。首發版本共有兩種材質：5級鈦表殼約335萬元、玫瑰金表殼則約383萬元。通常家長對外介紹自家男孩時常稱：這是我們家「小犬」，現在，你也可以這樣介紹自己的手表了。

從表耳、身形、圓弧的藍寶石水晶，都像一只科幻的機械小犬，又有玫瑰金與鈦金屬兩種質材。圖 / MB&F提供。
從表耳、身形、圓弧的藍寶石水晶，都像一只科幻的機械小犬，又有玫瑰金與鈦金屬兩種質材。圖 / MB&F提供。
芝柏（Girard Perregaux）的貓眼系列腕表，取橢圓形的幾何線條，化成貓咪眼睛的靈動靈巧。圖 / Girard Perregaux提供。
芝柏（Girard Perregaux）的貓眼系列腕表，取橢圓形的幾何線條，化成貓咪眼睛的靈動靈巧。圖 / Girard Perregaux提供。
背後的「犬齒」不咬人，並有動力儲存顯示的功能意義。圖 / MB&F提供。
背後的「犬齒」不咬人，並有動力儲存顯示的功能意義。圖 / MB&F提供。
像一隻服貼的機械「小犬」，MB&F Horological Machine N°10 Bulldog腕表，顛覆了傳統對形體的想像框架。圖 / MB&F提供。
像一隻服貼的機械「小犬」，MB&F Horological Machine N°10 Bulldog腕表，顛覆了傳統對形體的想像框架。圖 / MB&F提供。
Graham，Chronofighter飛虎隊限量計時碼表。六點鐘方向的飛虎圖案，向過往知名的飛行中隊致意，也是一只勇猛霸氣的飛行「大貓」。圖 / Graham提供。
Graham，Chronofighter飛虎隊限量計時碼表。六點鐘方向的飛虎圖案，向過往知名的飛行中隊致意，也是一只勇猛霸氣的飛行「大貓」。圖 / Graham提供。

腕表 寵物 牙齒

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