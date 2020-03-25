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嚇歪！20~30歲年輕女孩 75%有秀髮流失、稀疏困擾

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
根據法國髮品巴黎卡詩的全球實驗室發現，20~30歲的年輕女孩中，75%有秀髮流失、稀疏困擾。 記者葉卉軒／攝影
根據法國髮品巴黎卡詩的全球實驗室發現，20~30歲的年輕女孩中，75%有秀髮流失、稀疏困擾。 記者葉卉軒／攝影

近年來秀髮流失、稀疏困擾問題越來越受到忙碌現代人的關注，但過去大家總以為這樣的現象多只會發生在30歲以上的熟齡者身上，但根據法國髮品巴黎卡詩的全球實驗室發現，20~30歲的年輕女孩中，75%有秀髮流失、稀疏困擾，但卻只有不到26%女性曾經試圖以保養方式改善，總覺得「掉了之後就會再長」。

巴黎卡詩提醒，若輕忽秀髮流失的警訊，容易造成頭皮毛囊機能失調，加上年輕族群較常熬夜，再加上工作壓力，且熱愛追求時尚、頻繁染燙變換造型髮色，讓新生髮越來越脆弱細化容易斷裂，惡性循環將使秀髮流失一去不復返。

若想維持外表少女感，除了妝容與打扮跟得上潮流，巴黎卡詩提醒，更重要的關鍵是｢髮量｣與｢髮質｣。無論是俏麗短髮還是韓風長髮，只要髮量多、髮質好，就可以讓整體少女感破表，顏值與氣質都會大大提升。

針對20+年輕女孩的秀髮流失、稀疏困擾，巴黎卡詩也在2020年春夏天提出全新對策，以淡粉色瓶身為主設計的「粉漾芯生系列」除有品牌獨家專利科技和養髮成分外，亦添加可使秀髮強韌的薑根萃取，以及珍稀成分高山雪絨花萃取。

且「粉漾芯生系列」全品項除了有品牌經典的養護三步驟-髮浴、髮乳髮膜、熱活力精華露外，還有髮品市場中首款專為20+世代設計的頭皮調理精華、密集保養安瓶精粹，以及沙龍通路才有的蓬鬆芯生夢想精靈與全效芯生精華。

「粉漾芯生系列」全品項除了有品牌經典的養護三步驟-髮浴、髮乳髮膜、熱活力精華露外，還有髮品市場中首款專為20+世代設計的頭皮調理精華、密集保養安瓶精粹，以及沙龍通路才有的蓬鬆芯生夢想精靈與全效芯生精華。 記者葉卉軒／攝影
「粉漾芯生系列」全品項除了有品牌經典的養護三步驟-髮浴、髮乳髮膜、熱活力精華露外，還有髮品市場中首款專為20+世代設計的頭皮調理精華、密集保養安瓶精粹，以及沙龍通路才有的蓬鬆芯生夢想精靈與全效芯生精華。 記者葉卉軒／攝影

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