瑞士疫情發酵 Geneva Watch Days獨立表展 順延至八月

原定於四月底至五月初於瑞士舉辦的兩大表展 -- 巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld）及日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）因歐洲新冠肺炎疫情蔓延而取消，退出巴塞爾珠寶鐘表展的寶格麗（BVLGARI）及百年靈（Breitling）等品牌則互相結盟，原訂於4月26日起至29日止於日內瓦針對當地客戶舉辦小規模的Geneva Watch Days獨立表展，如今也傳出因疫情為順延至八月舉辦。

三月中寶格麗的CEO Jean-Christophe Babin宣布，將與百年靈、雅典表（Ulysse Nardin）、芝柏表（Girard-Perregaux）、Gerald Genta、Urwerk、亨利慕時（H. Moser & Cie）、De Bethune、MB&F等品牌，一起在兩大表展告吹之際自力救濟，針對當地媒體及客戶主辦以「即看即買即售」為主要訴求的小型表展，並表示還會有更多品牌加入。寶格麗更宣布將於表展中發表一枚破世界紀錄的全新作品，盼能引起更多媒體聚焦。