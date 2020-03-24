休園也能看米奇！東京迪士尼「4支表演影片」免費看

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情因素，東京迪士尼度假區自2月29日休園至今，原訂4月登場的美女與野獸園區也將延後開幕。但是東京迪士尼近期宣佈，將於官方的Youtube頻道上發布一系列園區的遊行表演活動，讓粉絲們免費觀看。首波登場的皮克斯、米妮主題影片，在上線5天後，就各累積超過60萬與100萬的觀看次數。

位於千葉縣的東京迪士尼度假區，乃是日本高人氣的旅遊景點。根據資料顯示，2019年共有超過3,200萬人次入園，平均每天有8萬～9萬人到訪。但是配合政府防疫政策，東京迪士尼度假區自2月底宣佈，自2月29日開始休園至3月15日，後又再延長休園至4月上旬。原訂4月15日開幕的「美女與野獸」園區與週邊擴增區域，也會延後至5月中旬。