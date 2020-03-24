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休園也能看米奇！東京迪士尼「4支表演影片」免費看

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
東京迪士尼海洋經典的「Fantasmic！」夜間表演秀。圖／取自東京迪士尼度假區官網
東京迪士尼海洋經典的「Fantasmic！」夜間表演秀。圖／取自東京迪士尼度假區官網

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情因素，東京迪士尼度假區自2月29日休園至今，原訂4月登場的美女與野獸園區也將延後開幕。但是東京迪士尼近期宣佈，將於官方的Youtube頻道上發布一系列園區的遊行表演活動，讓粉絲們免費觀看。首波登場的皮克斯、米妮主題影片，在上線5天後，就各累積超過60萬與100萬的觀看次數。

位於千葉縣的東京迪士尼度假區，乃是日本高人氣的旅遊景點。根據資料顯示，2019年共有超過3,200萬人次入園，平均每天有8萬～9萬人到訪。但是配合政府防疫政策，東京迪士尼度假區自2月底宣佈，自2月29日開始休園至3月15日，後又再延長休園至4月上旬。原訂4月15日開幕的「美女與野獸」園區與週邊擴增區域，也會延後至5月中旬。

除了遊樂設施之外，東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋都規劃有精彩的遊行活動或是舞台表演，總是吸引大小粉絲一同觀看。東京迪士尼度假區自3月19日開始，率先於官方Youtube公佈「皮克斯遊戲時間」、「魅力米妮秀」等兩隻影片，3月25日將再公佈東京迪士尼海洋經典的「Fantasmic！」夜間表演秀。3月31日，則會公佈「莉蘿的歡樂夏威夷聚餐」，讓無法親臨現場的民眾，仍然可以透過螢幕，去感受各個卡通明星所帶來的歡樂感。

皮克斯遊戲時間。圖／取自東京迪士尼度假區官網
皮克斯遊戲時間。圖／取自東京迪士尼度假區官網
魅力米妮秀。圖／取自東京迪士尼度假區官網
魅力米妮秀。圖／取自東京迪士尼度假區官網
莉蘿的歡樂夏威夷聚餐。圖／取自東京迪士尼度假區官網
莉蘿的歡樂夏威夷聚餐。圖／取自東京迪士尼度假區官網

東京 迪士尼 新冠肺炎

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