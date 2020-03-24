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總重1kg！杏子「8顆牡蠣＋豬排」30分鐘吃完現折300

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
總重量近1公斤的「抗疫元氣大補餐」，挑戰成功可享699優惠價。記者陳睿中／攝影
總重量近1公斤的「抗疫元氣大補餐」，挑戰成功可享699優惠價。記者陳睿中／攝影

銀座杏子豬排自3月25日至6月30日期間，以日本蒜醬、台灣蒜片、廣島牡蠣等食材，全新推出「生蒜里肌豬排」以及「牡蠣腰內豬排」等新口味餐點。針對大胃王食客，還限時限量推出「抗疫元氣大補餐」，內含8顆2L級廣島牡蠣、生蒜里肌豬排等內容，總重量近1公斤，只要在30分鐘內吃完，就可以現折300元。

大蒜擁有抗氧化、殺菌、增強免疫力等功效，因此杏子豬排在防疫期間，特別推出「生蒜里肌豬排」，將日本蒜醬、台灣鮮蒜片加入豬里肌肉片中，下鍋油炸至金黃後上桌，吃起來帶有濃郁微辛辣的大蒜刺激感，增添豬排滋味，每份340元。「牡蠣腰內豬排」則是選用2L級的日本廣島牡蠣配上塔塔醬，搭配腰內肉豬排一起上桌，可同時享受海陸滋味，每份410元。新品上市期間，搭配生蒜里肌豬排、牡蠣腰內豬排以及指定炸物、飲料的雙人套餐，優惠價878元；另還有4人套餐組合，每套1,798元。

3月25日至4月24日期間，杏子豬排也推出「抗疫元氣大補餐」的活動，套餐中共有8顆2L級的廣島牡蠣、生蒜里肌豬排套餐、沙拉、小菜、米飯、味噌湯，總重量將近1公斤。原價每套999元，挑戰者只要在30分鐘內全部吃完，即可享699元優惠價，每店每日限量5份（新店京站店除外），限平日現場供應。

生蒜里肌豬排套餐，每份340元。記者陳睿中／攝影
生蒜里肌豬排套餐，每份340元。記者陳睿中／攝影
約有半個巴掌大的2L廣島牡蠣。記者陳睿中／攝影
約有半個巴掌大的2L廣島牡蠣。記者陳睿中／攝影
同時有廣島牡蠣、腰內豬排的「牡蠣腰內豬排」套餐，每份410元。記者陳睿中／攝影
同時有廣島牡蠣、腰內豬排的「牡蠣腰內豬排」套餐，每份410元。記者陳睿中／攝影

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