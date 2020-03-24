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疫情發燒客人狂掉 餐飲業者開發料理包搶攻「宅經濟」

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門知名的牛肉麵良金牧場也轉型賣起了便當與料理包，成功搶救不少業績。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的牛肉麵良金牧場也轉型賣起了便當與料理包，成功搶救不少業績。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情讓各餐飲店客人狂掉，不少腦筋動得快的餐廳業者，把餐飲改為即食包，發展成為另類的「宅經濟」，金城知名餐廳「拾參」就跨足賣起咖哩飯；良金牛肉麵則推出「牛肉料理包」，讓民眾只要簡單加熱，就可以在家裡享受美味，大受歡迎。

受到疫情影響，最近民眾都不敢外出到餐廳用餐，知名特色餐廳拾參的老闆趙憲緯就表示，最近的來客數掉了快4成，為了度小月，他發揮巧思，將一道道的料理，研發成為料理包，目前推出咖哩豬肉與牛肉料理包，每份約350公克，當中光是豬肉與牛肉重就有250公克，相當真材實料；下一步還會陸續研發推出秋刀魚及豬肉抹醬等不同品項的料理包，讓消費者在家裡也可以品嘗到餐廳的招牌料理。

今年36歲的趙憲緯，原本在台北的公關公司上班，他因為對烹飪有興趣，在台灣知名餐廳學了幾個月後，就返鄉開設餐廳，原本餐廳的生意很好，但最近明顯受到影響，他說，為了在這波疫情逆境中求生存，他們除了推出外帶、外送餐外，也研發理料包，將佳餚封存在料理袋中，顧客買回家後只要隔水加熱，同時添加一些水煮時蔬，輕鬆擺盤，就可以好看又好吃。

金門知名的牛肉麵店良金牧場最近也推出便當與牛肉料理包，良金牧場企畫經理薛柔辰表示，最近的用餐客人掉了近5成，大家的業績都受到影響，他們開始轉型賣起便當，甚至每周特定時間，還有買一送一的促銷優惠，業績明顯有回升。

薛柔辰說，雖然是料理包，但品質絕對不打折，牛肉都是用溫體酒糟牛，一共有紅燒、半筋半肉、牛三寶等三種口味，現在很夯，她說，就有台灣的公司，一次團購買了1200包，從過年後到現在，已經賣了2千多包，成為不少公司的熱門團購商品。

新冠肺炎疫情讓各餐飲店客人狂掉，金門有餐飲業者把餐飲改為即食包，知名餐廳「拾參」跨足賣起咖哩飯，發展另類「宅經濟」。記者蔡家蓁／攝影
新冠肺炎疫情讓各餐飲店客人狂掉，金門有餐飲業者把餐飲改為即食包，知名餐廳「拾參」跨足賣起咖哩飯，發展另類「宅經濟」。記者蔡家蓁／攝影
金門知名餐廳拾參的老闆趙憲緯開發理料包，將好吃的咖哩，做成料理包，顧客買回家後只要隔水加熱，同時添加一些水煮時蔬，輕鬆擺盤就好看又好吃。記者蔡家蓁／攝影
金門知名餐廳拾參的老闆趙憲緯開發理料包，將好吃的咖哩，做成料理包，顧客買回家後只要隔水加熱，同時添加一些水煮時蔬，輕鬆擺盤就好看又好吃。記者蔡家蓁／攝影

疫情 便當 牧場

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