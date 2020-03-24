向防疫醫療人員致敬！三大超市量販咖啡餐飲購物等優惠

向防疫期間在第一線守護台灣民眾的防疫醫療人員致敬，全聯、家樂福、愛買等通路業者，近期陸續推出送咖啡、餐飲及購物優惠，以及發起民眾上傳照片或影片，向防疫醫療人員感謝的加油活動。

全聯提供10萬杯熱美式「力挺抗疫前線、台灣加油」活動，自3月10日起在活動期間內，憑醫護人員、救護人員工作證或識別證，在全台超過520間OFF COFFEE販售門市，可享免費喝杯OFF COFFEE熱美式(每張證件每日限兌換1杯，每人、每日、每次最多限持兩張醫護、救護人員證件)。活動開跑至今，不少醫護人員、救護人員前往門市兌換後，也紛紛在全聯福利中心官方粉絲團的活動貼文上留言分享心情：「感謝用心、揪感心」、「工作人員一句問候『辛苦了』，電力十足」，有些醫護人員、救護人員除了感謝咖啡招待，也留言為全聯門市人員打氣：「謝謝全聯、為全民防疫需求補貨的工作人員也辛苦了」。

家樂福繼3月22日起，針對醫護、檢疫、救護人員，推出憑工作證或識別證，可在有販售家樂福咖啡及霜淇淋的實體門市，免費兌換冰或熱美式咖啡，享有霜淇淋買一送一的優惠後，全台137家的家樂福（量販店68家、便利購69家）在3月24日推出「再忙也要好好吃頓飯放鬆一下」的活動，聯合全台家樂福量販店內設立的美食街、商店街總計50家進駐商家，推出防疫相關工作人員購物、用餐優惠，只要出示相關工作證件就可享優惠，包含：功夫麵鋪主餐半價、怡客咖啡珍奶系列飲品買1送1、D7鐘表全面5折、NU PASTA內用買1送2、外帶或外送買1送1等。