Yahoo奇摩購物中心周年慶再加碼！品牌新品齊發5折起

宅商機持續發酵，Yahoo奇摩購物中心盤點16周年慶消費趨勢發現，成長動能最強勁TOP 3由美妝保養、精品、電玩拿下，食品類業績也快速攀升，Yahoo奇摩購物中心16周年慶再加碼，即日起至3月29日推出「魅力時尚周」，聯合PUMA、Keds、OUTDOOR、LOEWE、H:CONNECT、曼黛瑪璉等新品齊發最低5折起，購買美妝及民生用品單日消費滿3,000元送300購物金。

Yahoo奇摩購物中心16周年慶3月底前攜手聯合利華、嬌生、3M等品牌輪番推出好康，3月25日「聯合利華超級品牌日」全館1元起，單筆消費滿3件商品再打77折；3月27日「嬌生品牌日」全館狂殺1折起，單筆滿799元再打88折，必搶商品包括露得清洗卸輕透潔顏油15ml和水活保濕肌底液20ml組特價1元，艾惟諾洋甘菊高效舒緩保濕乳354ml、嬌生美體主張24小時水感乳液400ml特價99元；3月30日「3M品牌日」最低5折起，消費滿額送3M天然酵素洗衣精、特福食尚馬卡龍28cm不沾鍋平底鍋、SAMPO聲寶2in1手持／直立吸塵器等好禮，不限金額下單再抽市價27,990元的3M 16L雙效空氣清淨除濕機。