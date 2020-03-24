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漸層珍珠太美了！MIKIMOTO迎春 珍珠也溫暖

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
（左）MIKIMOTO位於日本銀座四丁目的總店為迎來春天，換上櫻花美景的櫥窗。圖／取自MIKIMOTO官方臉書（右）MIKIMOTO Jeux de Rubans系列18K黃金珍珠串鍊/手鍊，28萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
（左）MIKIMOTO位於日本銀座四丁目的總店為迎來春天，換上櫻花美景的櫥窗。圖／取自MIKIMOTO官方臉書（右）MIKIMOTO Jeux de Rubans系列18K黃金珍珠串鍊/手鍊，28萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供

日夜長短相等的春分過後，白晝漸長、太陽也愈來愈溫暖，春天無疑到了。經日本的頂級珠寶品牌MIKIMOTO，位於東京銀座四丁目的總店循日本習俗，以盛放的櫻花作為春天櫥窗的主題，優雅的粉嫩色調大聲宣告春天的到來。同時，品牌也獻上多款嶄新的珠寶，妝點繁花盛放的這個季節。

設計靈感源自於高級訂製服上常用的裝飾絲帶的Jeux de Rubans系列珠寶，以日本Akoya珍珠搭配鑽石組成絲帶娉婷縈繞的模樣。去年推出有多種配戴法的Jeux de Rubans 42公分珍珠串鍊，調整蝴蝶結釦頭的位置可以纏繞成不同形式、長短的項鍊，或當作雙層珍珠手鍊配戴。新作長度則有約55公分，若作為手鍊可以繞成三圈，變化更豐富，挑戰配戴者的搭配功力。除了一直以來深受歡迎的白K金金屬，這次也同步推出18K黃金款，以溫暖的金色光澤映照出珍珠之美。

同時登場的新品還有漸層色的南洋珍珠串鍊。由十顆以上大小接近、雄壯渾圓的珍珠組成的串鍊，是公認的經典珠寶之作，包括黛安娜王妃、賈桂琳甘迺迪、女神卡卡都為之傾倒。這次推出的漸層色款，有從白色、淡金色、到黃金色的金色款，以及從白色、銀灰色、到黑色的黑色款共2款，難就難在要蒐到在尺寸與形狀之外，還要兼顧對稱且漸層色調恰到好處，相當不容易。

MIKIMOTO位於日本銀座四丁目的總店為迎來春天，換上櫻花美景的櫥窗。圖／取自MIKIMOTO官方臉書
MIKIMOTO位於日本銀座四丁目的總店為迎來春天，換上櫻花美景的櫥窗。圖／取自MIKIMOTO官方臉書
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列白K金珍珠串鍊/手鍊，鍊可依配戴者造型調整作為手鍊配戴，29萬7,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列白K金珍珠串鍊/手鍊，鍊可依配戴者造型調整作為手鍊配戴，29萬7,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列18K粉紅金與白金南洋珍珠鑽石長墜鍊，49萬5,000元，台北101旗艦店獨賣。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列18K粉紅金與白金南洋珍珠鑽石長墜鍊，49萬5,000元，台北101旗艦店獨賣。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列18K黃金珍珠串鍊/手鍊，28萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列18K黃金珍珠串鍊/手鍊，28萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列18K黃金珍珠串鍊/手鍊，28萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列18K黃金珍珠串鍊/手鍊，28萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO位於日本銀座四丁目的總店為迎來春天，換上櫻花美景的櫥窗。圖／取自MIKIMOTO官方臉書
MIKIMOTO位於日本銀座四丁目的總店為迎來春天，換上櫻花美景的櫥窗。圖／取自MIKIMOTO官方臉書
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列白K金珍珠串鍊/手鍊，鍊可依配戴者造型調整作為手鍊配戴，29萬7,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列白K金珍珠串鍊/手鍊，鍊可依配戴者造型調整作為手鍊配戴，29萬7,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋珍珠漸層串鍊，約97萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋珍珠漸層串鍊，約97萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO位於日本銀座四丁目的總店為迎來春天，換上櫻花美景的櫥窗。圖／取自MIKIMOTO官方臉書
MIKIMOTO位於日本銀座四丁目的總店為迎來春天，換上櫻花美景的櫥窗。圖／取自MIKIMOTO官方臉書
MIKIMOTO南洋珍珠漸層串鍊，約90萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋珍珠漸層串鍊，約90萬元。圖／MIKIMOTO提供

珠寶 品牌 黛安娜

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