漸層珍珠太美了！MIKIMOTO迎春 珍珠也溫暖

日夜長短相等的春分過後，白晝漸長、太陽也愈來愈溫暖，春天無疑到了。經日本的頂級珠寶品牌MIKIMOTO，位於東京銀座四丁目的總店循日本習俗，以盛放的櫻花作為春天櫥窗的主題，優雅的粉嫩色調大聲宣告春天的到來。同時，品牌也獻上多款嶄新的珠寶，妝點繁花盛放的這個季節。

設計靈感源自於高級訂製服上常用的裝飾絲帶的Jeux de Rubans系列珠寶，以日本Akoya珍珠搭配鑽石組成絲帶娉婷縈繞的模樣。去年推出有多種配戴法的Jeux de Rubans 42公分珍珠串鍊，調整蝴蝶結釦頭的位置可以纏繞成不同形式、長短的項鍊，或當作雙層珍珠手鍊配戴。新作長度則有約55公分，若作為手鍊可以繞成三圈，變化更豐富，挑戰配戴者的搭配功力。除了一直以來深受歡迎的白K金金屬，這次也同步推出18K黃金款，以溫暖的金色光澤映照出珍珠之美。