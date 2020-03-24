疫情影響 COMPUTEX台北國際電腦展2020將延期至9月底

每年6月科技界盛事，最具科技指標性的COMPUTEX台北國際電腦展也受疫情影響，原訂今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX，將延期至9月底並縮短展期辦理！

面對目前全球已累積超過30萬人確診、分布於全球167國，已嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等各行各業的嚴重疫情，COMPUTEX主辦單位外貿協會葉明水秘書長及台北市電腦公會杜全昌總幹事共同宣布，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫COMPUTEX品牌形象，做出延期決定。

為了持續服務全球有需求的參展廠商及買主，並顧及所有與會者之健康安全，今年COMPUTEX將延期至9月28日至30日，於台北南港展覽館2館舉行，將呈現5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新與新創（InnoVEX）等重點主題。依據麥肯錫最新疫情報告，中國與東亞的疫情在第2季初期會受到控制，歐美地區疫情也會在6月趨緩，外貿協會將透過全球63個駐外單位加強洽邀全球買主來台參觀9月的COMPUTEX。