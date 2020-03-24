亞洲50大餐廳出爐！台灣4間上榜 MUME第18名成績最佳

倍受外界期待的「2020年亞洲最佳50餐廳」於3月24日正式對外公佈。位於新加坡的Odette持續蟬聯冠軍寶座，香港的大班樓、東京的DEN則分居二、三名。台灣本次共有4間餐廳入榜，包括MUME、JL Studio、RAW、祥雲龍吟等餐廳，其中又以MUME的第18名成績最佳。

「亞洲50最佳餐廳」創立於2002年，至今已成為美食界重要的指標性活動。本屆的亞洲50最佳餐廳頒獎典禮，原訂於3月24日在日本佐賀舉行，但受到新冠肺炎（COVID-19）疫情因素，改以線上直播的方式進行。

本次蟬聯冠軍的「odette」，店內供應高水準的頂級法國料理，在去年擠下蟬聯冠軍多年的曼谷名餐廳Gaggan之後依舊保持功力，再奪第一名寶座。位於香港的「大班樓」，去年為第11名，今年則爬升至亞軍。至於東京的DEN則是維持在第3名。第4名至第10名，則分別是Belon、Burnt Ends、Sühring、Florilège、Le Du、Narisawa與La Cime。