架隔板用餐、頻消毒 SOGO日本展氣氛較往年大不同

SOGO日本展自1987年百貨開幕以來，連續舉辦33年從沒間斷過，今年開展碰上疫情在全球大爆發的新冠肺炎，仍決定繃緊全員神經，做好嚴謹的安全把關，在滿足日本展鐵粉的期待下，今天起在台北忠孝館展開為期15天的春季日本展。但受疫情影響，不只今年參展品牌從原訂80家減縮至58家，今年現場不再有以往人潮擁擠的畫面，百貨刻意將走道空間拉寬，加上人潮至少減少2～3成，今年日本展氣氛與往年大不同。

今年可以說是SOGO日本展最不一樣的一年，因為疫情，SOGO準備工作做得更謹慎，在拉麵熟食用餐區，SOGO特別訂製加裝透明隔板，讓消費者用餐更安心，客人一吃完離開座位，工作人員馬上持酒精消毒桌面，且在展區放置酒精消毒水供入場民眾隨時使用。現場除了會進行人流管理外，民眾皆需配戴口罩才能入場。

每年都到SOGO日本展血拚的鐵粉民眾說，雖然遇到疫情戴著口罩也要來買，但會挑選人潮較少的時段來，但今年商品較少，已經較過去少買很多。