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側邊波浪加Logo 香奈兒新款雙色鞋又更美了！
說到香奈兒經典商品，除了2.55、Classic Flap等包款之外，雙色鞋絕對是另一大擁有許多死忠支持者的單品。今年品牌在春夏系列推出的雙色鞋，呼應藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）強調的雋永優雅細膩品味，透過波浪狀的線條搭配腳踝繫帶，呈現更俏麗的女人味。
香奈兒女士在1957年推出旗下第一雙雙色鞋，當時她的出發點正是要設計出可以搭配日、夜造型的百搭鞋，所以在色彩上刻意以符合這個需求的米、黑為組合。2015年前任藝術總監卡爾拉格斐把這雙經典調整比例後再度重新推出，掀起新一波雙色鞋流行後，香奈兒雙色鞋也就成了經常隨季節變換細節的標配單品，顏色和材質、整體外觀更是多元，陸續還推出有德比鞋、短靴等更帥氣的款式。
今年春夏，現任藝術總監維吉妮維婭在服裝、包款上使用了不少像是「荷葉邊」的甜美元素，而這樣的風格當然也延續到鞋款上。她使用了像是荷葉邊的波浪狀線條點綴單一側鞋身，加上優雅百搭的腳踝繫帶、低跟元素，材質上包含小羊皮、羅段、小牛麂皮等，還搭配標誌性的菱格紋縫線與金屬CHANEL字樣扣飾，讓雙色鞋流露出一股輕熟、甜美兼具的風格。此外，更把香奈兒另一標誌性的珍珠作為鞋跟，推出雙色高跟拖鞋、包鞋等等，都是非常有趣的設計呀！
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