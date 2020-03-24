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側邊波浪加Logo 香奈兒新款雙色鞋又更美了！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年春夏的雙色鞋呼應藝術總監維吉妮維婭強調的雋永優雅細膩品味，透過波浪狀的線條搭配腳踝繫帶，呈現更俏麗的女人味。圖／香奈兒提供
今年春夏的雙色鞋呼應藝術總監維吉妮維婭強調的雋永優雅細膩品味，透過波浪狀的線條搭配腳踝繫帶，呈現更俏麗的女人味。圖／香奈兒提供

說到香奈兒經典商品，除了2.55、Classic Flap等包款之外，雙色鞋絕對是另一大擁有許多死忠支持者的單品。今年品牌在春夏系列推出的雙色鞋，呼應藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）強調的雋永優雅細膩品味，透過波浪狀的線條搭配腳踝繫帶，呈現更俏麗的女人味。

香奈兒女士在1957年推出旗下第一雙雙色鞋，當時她的出發點正是要設計出可以搭配日、夜造型的百搭鞋，所以在色彩上刻意以符合這個需求的米、黑為組合。2015年前任藝術總監卡爾拉格斐把這雙經典調整比例後再度重新推出，掀起新一波雙色鞋流行後，香奈兒雙色鞋也就成了經常隨季節變換細節的標配單品，顏色和材質、整體外觀更是多元，陸續還推出有德比鞋、短靴等更帥氣的款式。

優雅百搭的腳踝繫帶、低跟元素讓春夏雙色鞋更顯俏麗。圖／香奈兒提供
優雅百搭的腳踝繫帶、低跟元素讓春夏雙色鞋更顯俏麗。圖／香奈兒提供
今年春夏的雙色鞋呼應藝術總監維吉妮維婭強調的雋永優雅細膩品味，透過波浪狀的線條搭配腳踝繫帶，呈現更俏麗的女人味。圖／香奈兒提供
今年春夏的雙色鞋呼應藝術總監維吉妮維婭強調的雋永優雅細膩品味，透過波浪狀的線條搭配腳踝繫帶，呈現更俏麗的女人味。圖／香奈兒提供

今年春夏的雙色鞋呼應藝術總監維吉妮維婭強調的雋永優雅細膩品味，透過波浪狀的線條搭配腳踝繫帶，呈現更俏麗的女人味。圖／香奈兒提供
今年春夏的雙色鞋呼應藝術總監維吉妮維婭強調的雋永優雅細膩品味，透過波浪狀的線條搭配腳踝繫帶，呈現更俏麗的女人味。圖／香奈兒提供

今年春夏，現任藝術總監維吉妮維婭在服裝、包款上使用了不少像是「荷葉邊」的甜美元素，而這樣的風格當然也延續到鞋款上。她使用了像是荷葉邊的波浪狀線條點綴單一側鞋身，加上優雅百搭的腳踝繫帶、低跟元素，材質上包含小羊皮、羅段、小牛麂皮等，還搭配標誌性的菱格紋縫線與金屬CHANEL字樣扣飾，讓雙色鞋流露出一股輕熟、甜美兼具的風格。此外，更把香奈兒另一標誌性的珍珠作為鞋跟，推出雙色高跟拖鞋、包鞋等等，都是非常有趣的設計呀！

淺灰色麂皮羅緞雙色繞踝平底鞋，30,600元。圖／香奈兒提供
淺灰色麂皮羅緞雙色繞踝平底鞋，30,600元。圖／香奈兒提供

黑色亮片羅緞雙色繞踝平底鞋，40,500元。圖／香奈兒提供
黑色亮片羅緞雙色繞踝平底鞋，40,500元。圖／香奈兒提供

米色皮革羅緞雙色繞踝平底鞋，29,900元。圖／香奈兒提供
米色皮革羅緞雙色繞踝平底鞋，29,900元。圖／香奈兒提供

象牙白亮片羅緞雙色繞踝平底鞋，40,500元。圖／香奈兒提供
象牙白亮片羅緞雙色繞踝平底鞋，40,500元。圖／香奈兒提供

深灰色麂皮羅緞雙色繞踝平底鞋，30,600元。圖／香奈兒提供
深灰色麂皮羅緞雙色繞踝平底鞋，30,600元。圖／香奈兒提供

粉色麂皮羅緞雙色繞踝平底鞋，30,600元。圖／香奈兒提供
粉色麂皮羅緞雙色繞踝平底鞋，30,600元。圖／香奈兒提供
更把香奈兒另一標誌性的珍珠作為鞋跟，推出雙色高跟拖鞋、包鞋。圖／摘自官網
更把香奈兒另一標誌性的珍珠作為鞋跟，推出雙色高跟拖鞋、包鞋。圖／摘自官網

更把香奈兒另一標誌性的珍珠作為鞋跟，推出雙色高跟拖鞋、包鞋。圖／摘自官網
更把香奈兒另一標誌性的珍珠作為鞋跟，推出雙色高跟拖鞋、包鞋。圖／摘自官網

香奈兒

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