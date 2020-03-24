讓超級富豪甘心圈粉 RICHARD MILLE表款的超輕量魅力

曾預付訂金預告計畫登上太空的日本超級富豪前澤友作，由於龐大驚人財力，常引發各方關注。雖然他去年先出售了自家網路公司Zozotown，又和女星剛力彩芽分手引發網路熱議，但其實前澤友作也是精品與藝術品的愛好者，像是他便曾收集完全套的RICHARD MILLE與職業網球天王、西班牙選手Nadal的限量聯名表款，實力驚人。

RICHARD MILLE向來以超輕量的科技物料為表殼，並使用複雜的機械避震結構，鎖定消費金字塔頂端上的頂端客。從2010年開始，接續分別推出的RICHARD MILLE RM027、RM 27-01、RM 27-02、RM 27-03，全數皆為品牌與Rafael Nadal推出的聯名陀飛輪腕表，每只並採全世界限量50只發行、一表難求。