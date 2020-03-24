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讓超級富豪甘心圈粉 RICHARD MILLE表款的超輕量魅力

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
西班牙「紅土球王」Rafael Nadal，在場上的優異表現，讓RICHARD MILLE發表了四款與之聯名的超輕量陀飛輪限量腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。
西班牙「紅土球王」Rafael Nadal，在場上的優異表現，讓RICHARD MILLE發表了四款與之聯名的超輕量陀飛輪限量腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。

曾預付訂金預告計畫登上太空的日本超級富豪前澤友作，由於龐大驚人財力，常引發各方關注。雖然他去年先出售了自家網路公司Zozotown，又和女星剛力彩芽分手引發網路熱議，但其實前澤友作也是精品與藝術品的愛好者，像是他便曾收集完全套的RICHARD MILLE與職業網球天王、西班牙選手Nadal的限量聯名表款，實力驚人。

RICHARD MILLE向來以超輕量的科技物料為表殼，並使用複雜的機械避震結構，鎖定消費金字塔頂端上的頂端客。從2010年開始，接續分別推出的RICHARD MILLE RM027、RM 27-01、RM 27-02、RM 27-03，全數皆為品牌與Rafael Nadal推出的聯名陀飛輪腕表，每只並採全世界限量50只發行、一表難求。

熱衷於富豪腕表收藏的instagram帳號INSANE LUXURY，前天完整披露了前澤友作配戴四只腕表的視覺，顯示雖然超級富豪在去年經歷事業與感情的重大轉變，但品味收藏仍是精品愛好者的關心焦點。而該系列腕表最驚人之處則在為符合Rafael Nadal在網球場上的高速衝擊所應對的高避震與超輕量性能。像是將RM 027、RM 27-01與RM 27-02三只腕表一同放上重量計，三只腕表總重不過94公克，加上極罕限量發行，難怪令收藏家心甘情願、死忠追捧。

將RICHARD MILLE的RM 027、RM 27-01與RM 27-02三只腕表一同放上重量計，總重不過94公克。圖 / 翻攝自 ig @insaneluxurylife。
將RICHARD MILLE的RM 027、RM 27-01與RM 27-02三只腕表一同放上重量計，總重不過94公克。圖 / 翻攝自 ig @insaneluxurylife。
日本富豪前澤友作熱衷於名表、精品、藝術品，收藏品項驚人，同時他也完整收藏了目前RICHARD MILLE與Rafel Nadal的四款聯名限量表款。圖 / 翻攝自 ig @insaneluxurylife。
日本富豪前澤友作熱衷於名表、精品、藝術品，收藏品項驚人，同時他也完整收藏了目前RICHARD MILLE與Rafel Nadal的四款聯名限量表款。圖 / 翻攝自 ig @insaneluxurylife。

腕表 超級富豪 太空

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