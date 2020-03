追劇防疫！愛奇藝推男性專區 Netflix超狂韓劇追不完

疫情在全球造成衝擊,大型群聚活動皆紛紛取消或延後,連NBA等國際運動賽事都全面暫停,讓廣大男性球迷頓時心碎,愛奇藝台灣站為幫助一解球賽荒,特別推出「追劇老司機」專題片單,精選符合男性用戶喜好的多元影音內容,讓民眾在家安心追劇。

數據顯示,愛奇藝台灣站近期每日的平均流量及進站人數皆比過年前成長約兩成,其中男性用戶佔比超過四成,偏好的頻道為動漫、電影及綜藝,其中又以科幻、動作驚險及熱血的影音內容為主,連紀錄片頻道近期也有近25%漲幅。

新推出的「追劇老司機」專題片單,精選了包含動漫、電視劇、綜藝、電影及記錄片等數十部影音節目。動漫類包含近期橫掃各大榜單及論壇口碑的《鬼滅之刃》以及經典的《航海王One piece》、《獵人》等熱血、運動、冒險類片單;電視劇以權謀鬥智古裝劇、驚悚犯罪類型的韓劇、美劇為主,另外還有多部口碑爆棚的歐美影集及電影,包括《玩命關頭:特別行動》、《全面攻佔3:天使救援》、《藍波:最後一滴血》等,多元豐富的影音內容,讓民眾居家防疫也能持續熱血不無聊。

另外,大受好評的浪漫愛情劇《愛的迫降》完結至今超過一個月仍持續佔據Netflix熱播榜,別具一格的《屍戰朝鮮》第二季於3月13日上線後,也再掀全球喪屍熱潮,全球觀看人次突破數百萬。韓國劇集近年在Netflix平台上的表現皆受到全球觀眾矚目,Netflix也預告今年接下來也將持續推出豪華韓劇陣容,陪伴世界各地觀眾在家度過這波疫情。