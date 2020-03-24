居家防疫！LV玩具奢華零極限 桌上足球台飆破171萬

受新冠肺炎疫情影響，許多人展開了居家工作的步調，或是待在家中時間變長，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）熱中以生活逸趣設計的各種物件也派上用場，例如桌上足球台（Footbaby，或稱手足球）或是搖酒器、跳繩、撲克牌等，都是可以在家打發時間的奢華玩具。

其中的搖酒器是最新款居家小物，以獨特的拋光銀色金屬製作，杯身是monogram雕刻，展現品牌標誌性，瓶蓋綴以LV Initials標誌，內置隔冰器，也是以鏤空monogram花卉圖案呈現，使用這搖酒器不只是創作雞尾酒，也是炫出時髦姿態。此外，浮誇的黑膠唱片，設計靈感來自路易威登的DJ行李箱，也彰顯了男裝藝術總監Virgil Abloh對音樂的熱愛，同樣把品牌元素包括monogram帆布、透明Monogram花卉圖案融入，圓形唱片套也是以天然牛皮材質打造，風格懷舊。

而早前和法國《Intersection》雜誌聯名推出的高端運動用品系列，其中的桌上足球台則是奢華玩藝，歷史學家咸認第一部桌上足球台出現在1880年至1890年的法、西、德一帶，在影集《六人行（Friends）》中喬伊和錢德勒家裡就有一部。路易威登桌上足球台的特別之處，在於踢球的鋁製小球員設計，來自1921年的品牌廣告上的行李員，超級可愛，模樣神似《丁丁歷險記》的主人翁丁丁，為這個遊戲桌增添療癒感。其他路易威登推出的小遊戲，還有跳繩、乒乓球拍、疊疊樂、健身啞鈴等，撲克牌盒則是全新的Vivienne款收納袋，討喜又新潮。