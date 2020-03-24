余文樂潮牌再跨界G-Shock 聯名表未上市依舊炒翻天！

這一次再錯過，就是你的問題了！2018年時，「六叔」余文樂自創潮牌Madness就曾與G-Shock合作，推出聯名腕表，當時未上市在拍賣網站就出現了超訂價。今年雙品牌再度合作，雖然因為疫情緣故，將會低調的開賣，還是默默的被潮流迷炒翻天。

G-Shock GLX-5600MAD19腕表，表盤下方印有Madness Logo。

G-Shock GLX-5600MAD19腕表，3月28日開賣，訂價4,500元。

余文樂在不少潮人心中，可說是穿搭的參考對象，而他自創了潮牌Madness也發展得有聲有色，包括了New Balance、Levi's等知名品牌都曾推出合作系列。而G-Shock則是繼2018年後，再度聯手Madness打造全新腕表，一曝光果然又是潮流市場的矚目單品。延續了上一次的概念，加入「衝浪」的主題，以經典型號5600系列表款為基礎，表殼及表帶採用深灰設計，表盤為豔橘色調並在下方加入Madness Logo字樣，而背蓋亦帶有Madness字樣。

G-Shock GLX-5600MAD19腕表，底蓋上刻有Madness Logo。

整體外盒包裝採用表款上的鐵灰與艷橘配色。

整體外盒包裝採用表款上的鐵灰與艷橘配色。

這次的聯名系列，同樣分為Ｇ-Shock市售版、Madness銷售版本，後者已經於3月21日先開賣，而在台推出的Ｇ-Shock市售版GLX-5600MAD19腕表，則訂於3月28日在指定專賣店上市。但訂價4,500元的表款，目前在拍賣網站，已經出現了近8,000元的轉賣價格，顯見余文樂潮牌的高人氣。不過真的買不到有余文樂加持的潮表，G-Shock全新的GM-6900系列表款，首度採用不鏽鋼製成表殼，也值得入手。品牌還找來人氣歌手ØZI、小春來詮釋，更能展現出高端街頭金屬風潮。

歌手小春（左）與ØZI共同詮釋G-Shock GM-6900系列腕表。圖／Casio提供

G-Shock GM-6900G-9腕表，不鏽鋼表殼7,200元。圖／Casio提供

G-Shock GM-6900B-4腕表，不鏽鋼表殼7,000元。圖／Casio提供