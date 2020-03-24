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星巴克生日慶！3月30、31日飲品「買一送一」
當星巴克遇見櫻花！這是星巴克3月25日起於全台門市推出的新飲品「春櫻蜜桃奶霜星冰樂」，以蜜桃吉利為底，將酸甜的蜜桃果醬與奶霜星冰樂混合，最後再點綴櫻花造型白巧克力，粉嫩柔和的風味正如同櫻花正盛的春天一般的迷人討喜。此外，3/30~3/31還將帶來消費者最愛的「星光好友分享日」。
3月底也是台灣星巴克22周年生日，全球星巴克執行長Kevin Johnson說，「今日的地球，比過往的任何時候更需要我們在永續議題上發揮領導力」。台灣星巴克也將於3月28日22周年生日時歡慶上市可重複使用外帶杯「星意Kermit隨行杯」、「星意Kiara TOGO冷水杯」，邀請民眾一起為環境盡一份心力。
星光好友分享日為3/30~3/31，活動當日16:00~20:00購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，部分門市不參與此活動。
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