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咖啡優惠又來了！3月30日世界醫生節、4月清明連假總整理

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
3/30國際醫師節，掃此條碼可享咖啡買一送一優惠。圖／丹堤提供
3/30國際醫師節，掃此條碼可享咖啡買一送一優惠。圖／丹堤提供

咖啡買一送一」是疫情緊張生活下的小確幸，連鎖咖啡業者分別針對3/30世界醫生節、4月清明連假推出各種優惠方案。

丹堤咖啡與摩斯都針對3/30世界醫生節以優惠獻敬意。當日，丹堤咖啡向醫護人員致敬推出買一送一優惠。此外，3月起丹堤咖啡與UberEats、FoodPanda外送平台合作推出外送服務；4月也將推出「早午餐帶著走！」外帶限定85折的優惠方案，全系列的早午餐以及指定3款新品，均享外帶85折、內用9折。

摩斯漢堡則是透過全台店鋪「小黑板」為第一線的醫護人員加油打氣，上面寫著「第一線防疫夥伴加油」等打氣話語，即日起至3/30推出「醫師節咖啡優惠」活動，摩斯咖啡第二杯半價，3/30國際醫師節當天摩斯咖啡買一送一。此外，即日起至6/30每周一推出大杯摩斯咖啡(冰/熱)優惠價49元(原價60元)、大杯拿鐵咖啡(冰/熱)優惠價69元(原價80元)，讓上班族Monday不Blue。

清明連假結束上班很無力，西雅圖極品咖啡準備用咖啡陪伴擊敗Blue Monday，4/6祭出全系列飲品第二杯半價優惠，飲品不限冷、熱，以價低者折扣。4月1日起至4月30日出示醫護人員證件餐飲消費滿200元，即送亞麻籽貝果或起士貝果二選一，以此向辛苦的防疫人員加油，此活動參與門市為台大醫院、內湖三總、振興醫院、天母榮總共4間醫院門市。

全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡品牌camacafé，APP上線未滿一年半，會員人數邁進30萬人次。為此，camacafé即起至4/17推出多項折扣優惠，包含會員購買6杯以上飲品或2包以上咖啡豆產品，即享88折；門市外送消費金額滿新台幣300元享9折、滿新台幣500元享85折優惠。

camacafé會員購買6杯以上飲品享88折優惠。圖／camacafé提供
camacafé會員購買6杯以上飲品享88折優惠。圖／camacafé提供
摩斯漢堡向第一線醫護人員致敬，每天在小黑板寫下打起話語。圖／摩斯提供
摩斯漢堡向第一線醫護人員致敬，每天在小黑板寫下打起話語。圖／摩斯提供
西雅圖極品咖啡4/6開工日第二杯半價。圖／西雅圖極品咖啡提供
西雅圖極品咖啡4/6開工日第二杯半價。圖／西雅圖極品咖啡提供

咖啡 醫護人員 連假

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