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獨／開幕不到1年！「飯bar LiLi」微風北車店熄燈
又有店家熄燈了！位於微風北車的「飯bar LiLi」宣佈，因為考量消費者型態的因素，將於3月25日結束營業，從開幕至結束未滿1年。現址之後將轉型成為同集團的「越亮河粉」，預計將於4月1日起開始試營運。
隸屬於飯bar集團的飯bar LiLi，在2019年5月正式開幕，店內延續飯bar的一貫風格，提供多款時尚中菜料理，包括有鞦韆晾肉架、美人茶遇東坡肉等招牌菜色。另外店內還以野餐桌、水族箱、冠軍獎盃等物品作為餐具，推出一系列打卡系料理。
位於東區的飯BAR mini甫於今年1月熄燈，飯bar LiLi又在開幕未滿一年的情況下低調歇業。業者表示，台北車站的顧客較少願意留下來吃合菜，加上考量個人經濟興起、個人式套餐較衛生等等因素，因此藉著此波疫情時順勢轉型。即將開幕的「越亮」也較適合旅客吃完就趕著搭車的消費型態。
即將開幕越亮乃是同集團的新品牌，首間店於今年2月在南港Citylink開幕，店內供應有湯河粉、乾米線、法國麵包與越式小菜，平均客單價約250～300元。估計將於4月1日試營運，5月正式營業。
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