家裡衛生紙能用多少天？生活市集推「衛生紙計算機」掌握庫存使用天數

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，加上日前國內總病例數正式到達三位數，大批消費者搶購民生物資與即食品，尤其衛生紙的瘋搶程度最猛。生活市集宣布推出「衛生紙計算機」，至網站上的活動頁面點選「開始測驗」，接著選填9項數值指標，就可得知家中衛生紙庫存量還能夠用幾天，幫助大眾精準掌控存貨和需求量。

生活市集「衛生紙計算機」可至活動頁填答目前擁有的衛生紙庫存包數、每包抽數、每日使用洗手間次數、性別、如廁擦拭次數、每次使用張數、家中成員人數、馬桶種類、每日非如廁使用張數等數值，就可迅速算出家中衛生紙的存量還能夠使用多久，3月20日至3月22日活動上線測試期間就吸引近10萬人次參與。生活市集期許透過此次活動，以數據分析技術幫助消費者從科學角度了解是否有添購需求，不必為了沒搶到大量囤貨而煩惱。