防疫關鍵馭膚術 不怕口罩悶壞水嫩肌

隨著新冠肺炎疫情持續擴大，口罩成了每天出門的必備品，但長時間配戴口罩，使肌膚一直被悶蓋住，鼻子呼吸的熱氣和嘴巴說話的濕氣，都反覆讓肌膚被包覆在一個極為悶熱潮濕的環境中，當臉部肌膚冒汗、出油時，汗水和油脂更是黏附在臉上，讓肌膚喘不過氣，很容易出現各種肌膚問題，像輕微的搔癢、紅腫，也可能會形成一顆顆粉刺或痘痘。

防疫的關鍵時刻，除了配戴口罩外，也要深層清潔肌膚，保持油水平衡和保濕狀態，維持肌膚的潔淨舒適感，Sisley建議兩步驟，注重清潔才能打造安心美肌。

第一步溫和清潔，讓肌膚舒適深呼吸；面對髒汙和許多未知的細菌，回到家第一件事就是做好徹底清潔。要擁有清爽潔淨的肌膚，只有淨化肌膚表層是不夠的，可透過沁嫩淨化調理潔面凝露，有效洗淨肌膚髒汙和多餘油脂，潔淨的同時也緊緻毛孔，絲滑的凝膠質地輕易就能轉換為綿密細緻的泡沫，使用後肌膚依舊水嫩不緊繃。