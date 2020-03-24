防疫關鍵馭膚術 不怕口罩悶壞水嫩肌
隨著新冠肺炎疫情持續擴大，口罩成了每天出門的必備品，但長時間配戴口罩，使肌膚一直被悶蓋住，鼻子呼吸的熱氣和嘴巴說話的濕氣，都反覆讓肌膚被包覆在一個極為悶熱潮濕的環境中，當臉部肌膚冒汗、出油時，汗水和油脂更是黏附在臉上，讓肌膚喘不過氣，很容易出現各種肌膚問題，像輕微的搔癢、紅腫，也可能會形成一顆顆粉刺或痘痘。
防疫的關鍵時刻，除了配戴口罩外，也要深層清潔肌膚，保持油水平衡和保濕狀態，維持肌膚的潔淨舒適感，Sisley建議兩步驟，注重清潔才能打造安心美肌。
第一步溫和清潔，讓肌膚舒適深呼吸；面對髒汙和許多未知的細菌，回到家第一件事就是做好徹底清潔。要擁有清爽潔淨的肌膚，只有淨化肌膚表層是不夠的，可透過沁嫩淨化調理潔面凝露，有效洗淨肌膚髒汙和多餘油脂，潔淨的同時也緊緻毛孔，絲滑的凝膠質地輕易就能轉換為綿密細緻的泡沫，使用後肌膚依舊水嫩不緊繃。
第二步:深層淨化，改善瑕疵，立即勻亮膚色；每天做好卸妝清潔，但許多細微髒污卻會深藏在毛孔中，因此除了每天的溫和清潔外，每周也要更進一步為肌膚進行一到二次的深層潔淨，讓肌膚隨時維持在最乾淨的狀態，可以透過沁嫩淨化調理面膜的去汙成分白黏土，能有效吸附臉部髒汙，改善痘痘、粉刺等肌膚問題，敷完10分鐘就能瞬間還原肌膚明亮色澤，同時也可以針對局部瑕疵厚敷隔夜，急救舒緩肌膚不適。
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