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手機可以用酒精消毒？蘋果官網推出全產品消毒指南

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
蘋果表示，可以使用70%異丙醇酒精擦拭布或Clorox消毒擦拭巾，輕輕擦拭產品表面。記者黃筱晴／攝影
蘋果表示，可以使用70%異丙醇酒精擦拭布或Clorox消毒擦拭巾，輕輕擦拭產品表面。記者黃筱晴／攝影

疫情越來越緊繃，重視防疫的民眾最近可能走到哪都帶著各種消毒噴劑，把可能摸到的範圍都擦過一次才安心，但遇到精密的科技裝置，許多人都疑惑「到底能不能用酒精消毒？」蘋果近期更新了官網的裝置清潔指南，內容即表示「可以使用70%異丙醇酒精擦拭布或Clorox消毒擦拭巾，輕輕擦拭Apple產品堅硬、無孔的表面。」

蘋果產品線越來越豐富且使用各種不同材質製造，每種材質可能會有特定的清潔需求，但以下原則可適用於所有產品。包括：僅使用柔軟、不起毛絮的布，避免使用粗糙布料、毛巾、紙巾或類似物品，避免過度擦拭，這可能會造成損壞。勿使用噴霧劑、漂白劑或研磨劑，清潔前記得拔掉所有外接電源、裝置和連接線；除非特定產品，勿讓產品接觸液體，勿在物品上直接噴灑清潔劑，也勿讓水分進入任何開口。任何消毒劑都不建議使用在布料或皮革表面上。

針對大家隨手拿著不離身的iPhone，官方也特別提醒，除了遵照以上原則，並且避免使用其他清潔產品或壓縮空氣來清潔裝置之外，iPhone表面與部分機種的背面覆有一層防指印疏油（撥油性）外膜，在正常使用下，這層外膜本來就會隨著時間而磨損，但清潔產品和粗糙材質會進一步耗損這層外膜，甚至刮傷iPhone。

另外，蘋果也表示，請勿使用含有丙酮的清潔劑清潔iMac或顯示器螢幕，改用螢幕或顯示器專用清潔劑，也切勿對螢幕直接噴灑清潔劑，否則可能會滴到顯示器內部而導致損壞。如需清潔Apple Pencil，請使用柔軟、微濕、不起毛絮的布，從頭到尾擦拭，但不碰筆尖本身，切勿讓水分浸入Apple Pencil筆尖與筆身之間的接縫之內。

而針對與身體接觸更密切的Apple Watch，真的很髒的時候，可以先卸除表帶，並用溫的清水輕輕地沖洗Apple Watch 10～15秒，再用光滑、不起毛絮的擦拭布整個擦乾，但請勿使用肥皂或其他清潔產品。

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