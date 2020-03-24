聽新聞
test
0:00 / 0:00
後疫情時代 Outdoor風手表堅強抗役 四萬有找
瑞士中價位鐘表品牌ROMAGO今日發表潛水為主題的2020春夏新品：專業深潛者Pro-Aquanaut 300系列的三款腕表。以方形為主軸的精鋼表殼搭配同色設計細節，簡單的時間與日期顯示功能並具300米防水性，共有黑、藍與綠三色可選，價位則在四萬元左右起跳，透過粗獷風格與精實性能，成為抗疫時代的戶外風格之選。
結合礦石水晶玻璃、俄羅斯輪盤與賽車元素的ROMAGO，散發強烈的運動風格。過去因深受日本市場喜愛，甚至在日本開設支線，並由瑞士主導成品風貌。去年ROMAGO率先進入台中市場口碑不俗，今年則繼續在北部的寶儀鐘表、寶鑫鐘表少量舖貨。同時本次引入皆為機械款式，價位則從四萬元左右起跳，高價款式如Super Carbon腕表則約十一萬元。
此外原本專精於瑞士軍用小刀、並跨足腕表與餐具的Victorinox也有Fieldforce運動計時腕表，42毫米的表面有黑色或碳灰色兩種選擇，表帶也有融入環境的黑色橡膠、醒目搶眼的橙色橡膠，或黑色PVD膜精鋼表帶。因為使用瑞士製石英機芯，建議售價在兩萬元以內，但同樣具備防水100米與計時碼表功能，同時保固長達五年，不求快、不求高價，但求恆常運行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言