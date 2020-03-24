後疫情時代 Outdoor風手表堅強抗役 四萬有找

瑞士中價位鐘表品牌ROMAGO今日發表潛水為主題的2020春夏新品：專業深潛者Pro-Aquanaut 300系列的三款腕表。以方形為主軸的精鋼表殼搭配同色設計細節，簡單的時間與日期顯示功能並具300米防水性，共有黑、藍與綠三色可選，價位則在四萬元左右起跳，透過粗獷風格與精實性能，成為抗疫時代的戶外風格之選。

結合礦石水晶玻璃、俄羅斯輪盤與賽車元素的ROMAGO，散發強烈的運動風格。過去因深受日本市場喜愛，甚至在日本開設支線，並由瑞士主導成品風貌。去年ROMAGO率先進入台中市場口碑不俗，今年則繼續在北部的寶儀鐘表、寶鑫鐘表少量舖貨。同時本次引入皆為機械款式，價位則從四萬元左右起跳，高價款式如Super Carbon腕表則約十一萬元。