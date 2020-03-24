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後疫情時代 Outdoor風手表堅強抗役 四萬有找

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
瑞士中價位鐘表品牌ROMAGO今日發表新品，並由模特兒演繹運動風格腕表與正式服裝的混搭魅力。圖 / ROMAGO提供。
瑞士中價位鐘表品牌ROMAGO今日發表新品，並由模特兒演繹運動風格腕表與正式服裝的混搭魅力。圖 / ROMAGO提供。

瑞士中價位鐘表品牌ROMAGO今日發表潛水為主題的2020春夏新品：專業深潛者Pro-Aquanaut 300系列的三款腕表。以方形為主軸的精鋼表殼搭配同色設計細節，簡單的時間與日期顯示功能並具300米防水性，共有黑、藍與綠三色可選，價位則在四萬元左右起跳，透過粗獷風格與精實性能，成為抗疫時代的戶外風格之選。

結合礦石水晶玻璃、俄羅斯輪盤與賽車元素的ROMAGO，散發強烈的運動風格。過去因深受日本市場喜愛，甚至在日本開設支線，並由瑞士主導成品風貌。去年ROMAGO率先進入台中市場口碑不俗，今年則繼續在北部的寶儀鐘表、寶鑫鐘表少量舖貨。同時本次引入皆為機械款式，價位則從四萬元左右起跳，高價款式如Super Carbon腕表則約十一萬元。

此外原本專精於瑞士軍用小刀、並跨足腕表與餐具的Victorinox也有Fieldforce運動計時腕表，42毫米的表面有黑色或碳灰色兩種選擇，表帶也有融入環境的黑色橡膠、醒目搶眼的橙色橡膠，或黑色PVD膜精鋼表帶。因為使用瑞士製石英機芯，建議售價在兩萬元以內，但同樣具備防水100米與計時碼表功能，同時保固長達五年，不求快、不求高價，但求恆常運行。

精鋼表殼但以綠色貫穿整體視覺的ROMAGO專業深潛者PRO-AQUANAUT 300系列腕表，霸氣而自信。38,000元。圖 / ROMAGO提供。
精鋼表殼但以綠色貫穿整體視覺的ROMAGO專業深潛者PRO-AQUANAUT 300系列腕表，霸氣而自信。38,000元。圖 / ROMAGO提供。
Victorinox的Fieldforce運動計時腕表可搭配黑色與橘色橡膠表帶，低調耐髒或搶眼醒目？任君選擇。圖 / Victorinox提供。
Victorinox的Fieldforce運動計時腕表可搭配黑色與橘色橡膠表帶，低調耐髒或搶眼醒目？任君選擇。圖 / Victorinox提供。
密封的後底蓋可加強防水性能，底蓋並刻有船錨、Swiss Made與300米防水等字樣。圖 / ROMAGO提供。
密封的後底蓋可加強防水性能，底蓋並刻有船錨、Swiss Made與300米防水等字樣。圖 / ROMAGO提供。
透過鮮明的設計風格與300米防水性能，ROMAGO專業深潛者Pro-Aquanaut 300系列腕表帶來戶外生活的腕上之選。圖 / ROMAGO提供。
透過鮮明的設計風格與300米防水性能，ROMAGO專業深潛者Pro-Aquanaut 300系列腕表帶來戶外生活的腕上之選。圖 / ROMAGO提供。
男裝女穿的Boyfriend Look，同樣也顯示在部分女性喜愛大尺寸腕表的流行趨勢上。圖 / ROMAGO提供。
男裝女穿的Boyfriend Look，同樣也顯示在部分女性喜愛大尺寸腕表的流行趨勢上。圖 / ROMAGO提供。
Victorinox，FieldForce運動計時腕表，石英機芯，時間顯示、計時碼表功能，防水100米，五年保固服務，19,800元。圖 / Victorinox提供。
Victorinox，FieldForce運動計時腕表，石英機芯，時間顯示、計時碼表功能，防水100米，五年保固服務，19,800元。圖 / Victorinox提供。

瑞士 腕表

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