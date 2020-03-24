重磅聯名齊發！Nike聯手Stüssy、Timberland與Supreme合作 台灣也買得到

究竟該買哪一個聯名系列？來到3月下旬，潮牌的各項跨界合作紛紛出籠，包括了Timberland再次攜手Supreme，以及Nike和Stussy的話題系列，而且都搶在3月26日、27日銷售，真的會讓消費者左右為難。

Supreme再度與Timberland合作，將推出聯名棒球帽。圖／摘自Supreme官網

紐約殿堂級潮牌Supreme的聯名款可說是每月都有驚喜，這一次再度攜手Timberland推出招牌圓領衫、棒球帽以及翻玩Euro Hiker Low鞋款。最受到網友關注的當然還是Timberland的經典鞋款，這次在Supreme手上賦予了全新風貌，品牌採用紅、黃和黑三種不同的亮面漆皮鞋身搭配尼龍帆布飾帶，鞋底為可回收的橡膠材質。而圓領衫則備有紅、黑、白以及橄欖綠四種配色，帶有「Supreme」字樣的刺繡Logo裝飾在胸前；棒球帽的顏色就更多了，除了上述的之外，還備有藍色款，推出共6色，讓消費者選擇。值得一提的是，由於新冠肺炎的肆虐，Supreme關閉了美國與英國的店鋪，所以宣布只要在線上購物滿450美元，就得獲得免費運送，或許就免去了代購的麻煩。

潮牌Stüssy再度與Nike合作，推出包含服飾、鞋款與配件的聯名系列，台灣也能買得到。圖／摘自Stüssy官網

同樣是再度合作的包括了Stüssy與Nike的跨界聯名，發揮兩者的強項與設計款，將推出灰色運動服套裝、Nike Air Zoom Spiridon Caged 2鞋、圓領上衣和托特包。 主打美式休閒風格，因此服裝上多以雙方品牌Logo來裝飾，網友重點仍是聯名鞋款，一共推出黑色及米色款，材質上略有不同。不過，這系列不用透過代買，在品牌官方網站也宣布，台灣門市也在3月27日發售時的地點之一，但消費者要苦惱的是，究竟該買哪一個聯名系列？

潮牌Stüssy再度與Nike合作，推出包含服飾、鞋款與配件的聯名系列，台灣也能買得到。圖／摘自Stüssy官網

潮牌Stüssy再度與Nike合作，推出包含服飾、鞋款與配件的聯名系列，台灣也能買得到。圖／摘自Stüssy官網

潮牌Stüssy再度與Nike合作，推出包含服飾、鞋款與配件的聯名系列，台灣也能買得到。圖／摘自Stüssy官網

Supreme再度與Timberland合作，將推出聯名刺繡上衣。圖／摘自Supreme官網

Supreme再度與Timberland合作，將推出聯名刺繡上衣。圖／摘自Supreme官網

Supreme再度與Timberland合作，將推出聯名刺繡上衣。圖／摘自Supreme官網