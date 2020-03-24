全家便利商店母親節預購首推「健康送餐服務」！視覺系無框架甜點、果凍花蛋糕孝敬媽咪
全民防疫帶動宅商機，全家便利商店今年母親節首波預購主打懶人餐桌，推出一系列療癒美食及便利無火料理，預購開跑不到一個月，已帶動母親節檔期業績較前一年成長超過5成，即日起啟動第二波母親節預購，共推出超過200項商品，除了吸睛的視覺系蛋糕之外，更與「照料理」合作首推健康送餐服務，訂購後即可連續5天或10天熱送宅配到府，主要服務範圍為雙北市、基隆市，部分路段不提供服務。
全家便利商店與「照料理」攜手合作，瞄準均衡健康飲食、銀髮族需求推出健康送餐服務，提供「3D健康餐盒」、「4D咀嚼餐盒」兩種選擇，皆為營養師調配的低油膩、低鹽味餐盒，其中「4D咀嚼餐盒」專為銀髮族牙口不佳、難咀嚼困擾進行菜單設計，每餐都有超過15種食材，訂購後7天每周一至周五將會於中午11點至下午1點熱送宅配到府（國定假日及颱風天不供餐），共有5天1,250元、10天2,500元等兩種訂購方式。
此外，全家便利商店也導入超過30項澎湖美食特產，像是典醬家的海菜咾咕餅，將澎湖海菜揉入麵皮，是微餓止饑的美味小點，售價139元；海之徑的無敵海景麵線選用澎湖小管、金鉤蝦、牡蠣等食材，售價145元；鐘記燒餅更是必嘗美食，冷凍後仍能感受麵香撲鼻，3入售價112元。
全家便利商店第二波母親節預購蛋糕共推出近50項特色蛋糕，售價199～1,199元不等，其中有多款視覺系蛋糕，例如獨家與全球甜點廚師大賽冠軍店家「無框架甜點」合作，推出緋紅、清檸、森森林等3種花特色造型蛋糕，緋紅為紅火玫瑰造型，不僅散發巧克力香氣，更能一次品嘗到開心果杏仁海綿蛋糕、野莓苦甜巧克力慕斯、野莓酥菠蘿等多種口感，售價1,100元，需至無框架甜點台中勤美門市自取，清檸則為紮實檸檬磅蛋糕夾入口感溫醇的檸檬奶餡，搭配上層精細雕刻的水晶糖，售價980元；獨家與3D果中花合作引進的3D果凍花蛋糕，推出水果、咖啡兩種口味，皆使用火龍果、南瓜、紫地瓜、蝶豆花等天然蔬果純手工精心製成，不添加凝固劑與防腐劑，搭配3D立體美麗花草植物，素食者也可品嘗，售價1,150元。
除了視覺系蛋糕之外，全家便利商店也獨家導入多款名店蛋糕，像是以以香甜南瓜泥結合北海道及紐西蘭乳酪製成的「艾波索傑利乳酪蛋糕」，售價899元；BAC的「花之女神伯爵瑪奇朵蛋糕」以伯爵茶入料，加上脆脆口感的杏仁糖與溫潤紅豆顆粒，層次豐富，售價990元。
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