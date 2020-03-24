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簡直飄逸小仙女！李聖經穿蕾絲鏤空裙浪漫性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
圖／摘自IG、VALENTINO提供
圖／摘自IG、VALENTINO提供

說到最百搭的顏色，白色絕對是許多人心中的第一名！無論什麼季節，特別是春夏，白色還帶有讓人神清氣爽的視覺效果。VALENTINO今年春夏就打造了一系列白色系服裝，搭配夢幻少女心的設計元素讓穿者宛如「仙女下凡」，尤其蕾絲細節更是增添細膩浪漫質感。

今年因為《浪漫醫生金師傅2》再度重回影迷關注焦點的韓星李聖經，近日在IG秀出身穿VALENTINO春夏新裝美照，白色短版寬袖落肩襯衫帶點隨興感，混搭鏤空蕾絲長裙的飄逸優雅，橘色巨型V字肩背包也恰到好處點亮整體造型。

另一方面，慶祝品牌成立十周年的MSGM，創意總監Massimo Giorgetti今年春夏特別運用品牌經典的蕾絲元素結合俐落的西裝，讓看似正式、帥氣的剪裁能注入一點女性的性感韻味。歌手A-Lin日前第三度攻進小巨蛋舉行「Passenger旅．課」世界巡迴演唱會，其中一套服裝就是來自MSGM春夏系列的白色蕾絲套裝，搭配精彩演出展現溫柔堅毅的天生歌姬精神。

李聖經身穿VALENTINO春夏白色短版寬袖落肩襯衫混搭鏤空蕾絲長裙。圖／摘自IG
李聖經身穿VALENTINO春夏白色短版寬袖落肩襯衫混搭鏤空蕾絲長裙。圖／摘自IG
慶祝品牌成立十周年的MSGM今年春夏特別運用品牌經典的蕾絲元素結合俐落的西裝，讓看似正式、帥氣的剪裁能注入一點女性的性感韻味。圖／MSGM提供
慶祝品牌成立十周年的MSGM今年春夏特別運用品牌經典的蕾絲元素結合俐落的西裝，讓看似正式、帥氣的剪裁能注入一點女性的性感韻味。圖／MSGM提供
VALENTINO今年春夏推出了一系列白色系服裝，搭配夢幻少女心的設計元素讓穿者宛如「仙女下凡」，尤其蕾絲細節更是增添細膩浪漫質感。圖／VALENTINO提供
VALENTINO今年春夏推出了一系列白色系服裝，搭配夢幻少女心的設計元素讓穿者宛如「仙女下凡」，尤其蕾絲細節更是增添細膩浪漫質感。圖／VALENTINO提供
VALENTINO今年春夏推出了一系列白色系服裝，搭配夢幻少女心的設計元素讓穿者宛如「仙女下凡」，尤其蕾絲細節更是增添細膩浪漫質感。圖／VALENTINO提供
VALENTINO今年春夏推出了一系列白色系服裝，搭配夢幻少女心的設計元素讓穿者宛如「仙女下凡」，尤其蕾絲細節更是增添細膩浪漫質感。圖／VALENTINO提供
李聖經身穿VALENTINO春夏白色短版寬袖落肩襯衫混搭鏤空蕾絲長裙。圖／摘自IG
李聖經身穿VALENTINO春夏白色短版寬袖落肩襯衫混搭鏤空蕾絲長裙。圖／摘自IG
A-Lin演唱會其中一套服裝就是來自MSGM春夏系列的白色蕾絲套裝，搭配精彩演出展現溫柔堅毅的天生歌姬精神。圖／MSGM提供
A-Lin演唱會其中一套服裝就是來自MSGM春夏系列的白色蕾絲套裝，搭配精彩演出展現溫柔堅毅的天生歌姬精神。圖／MSGM提供

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