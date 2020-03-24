簡直飄逸小仙女！李聖經穿蕾絲鏤空裙浪漫性感

說到最百搭的顏色，白色絕對是許多人心中的第一名！無論什麼季節，特別是春夏，白色還帶有讓人神清氣爽的視覺效果。VALENTINO今年春夏就打造了一系列白色系服裝，搭配夢幻少女心的設計元素讓穿者宛如「仙女下凡」，尤其蕾絲細節更是增添細膩浪漫質感。

今年因為《浪漫醫生金師傅2》再度重回影迷關注焦點的韓星李聖經，近日在IG秀出身穿VALENTINO春夏新裝美照，白色短版寬袖落肩襯衫帶點隨興感，混搭鏤空蕾絲長裙的飄逸優雅，橘色巨型V字肩背包也恰到好處點亮整體造型。