在家也能吃好料！7-11新推「松露雞肉燉飯、松露烤雞義大利麵」高檔食材入菜

近期為了防疫，外食人口驟減，為了讓大家在家裡也能吃好料，7－ELEVEN即日起推出「星級美味－義大利松露料理」，主打使用有「廚房的鑽石」之稱的松露入菜，推出「松露蕈菇雞肉燉飯」、「松露烤雞義大利麵」等高檔鮮食，還有料理專賣店常見的「帕瑪森烤雞生義大利麵」、「歐姆蛋包飯」、「蒜香鹹酥雞便當」等，售價79～89元，用親民價格也能就近買、安心吃。

現代人重視健康、講究食材，對專門店等級的料理情有獨鍾，像是7－ELEVEN去年推出的星級美味系列鮮食，上市短短1個月就創下破億元業績。因此今年再度將高檔食材松露入菜，推出高質感的美味鮮食。

7－ELEVEN表示，松露曾被法國美食家譽為「廚房的鑽石」，與魚子醬、鵝肝並列世界三大珍饈，屬於高貴食材之一，7-ELEVEN特別選用義大利進口、全球松露製品知名品牌「塢帕尼松露世家」的松露，也是許多國內外五星飯店、拿坡里披薩世界大賽冠軍餐廳的指定御用品牌。

新上市的「松露蕈菇雞肉燉飯」採用創新製程，標竿專門店將生米、高湯及鮮奶油燉煮，每顆米皆吸滿湯汁，配上義大利黑松露醬，香氣十足；另一款「松露烤雞義大利麵」，主廚指導道地的蕈菇奶油白醬，添加義大利進口松露醬，滑順口感香氣濃郁，搭配雞胸肉與鴻喜菇，享受星級美味。