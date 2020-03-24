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比免稅更便宜！蘭蔻母親節「小黑瓶、極光瓶」買一送一

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻極光水買一送一組：超極光活粹晶露150ml（正產品）、送超未來肌因賦活露7ml*4、超未來肌因賦活露1ml X 2，價值6,500元、特價3,500元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻極光水買一送一組：超極光活粹晶露150ml（正產品）、送超未來肌因賦活露7ml*4、超未來肌因賦活露1ml X 2，價值6,500元、特價3,500元。圖／蘭蔻提供

疫情持續延燒，讓大家出不了國，該怎麼買免稅價保養品撿便宜呢？沒關係，蘭蔻在2020年母親節檔期，推出「比免稅價更便宜」的保養品特惠組，最強就是「小黑瓶」買一送一特價只要3,000元，還有買新上市的「極光瓶」，就送「小黑瓶」，只要3,500元，最後加碼有小黑瓶超大ml特惠瓶，絕對比免稅更便宜。

蘭蔻這次母親節檔期可說是超狂優惠，各百貨母親節檔期開打第一周，推出小黑瓶超未來肌因賦活露直接下殺5折，買30ml的正貨，送7ml小黑瓶共4瓶，還有1ml共2包，足足又是30ml，特價3,000元，還有百貨滿千送百優惠，約莫下殺45折。

剛上市的極光瓶超極光活粹晶露買正貨150ML，也送7ml小黑瓶共4瓶，還有1ml共2包共30ml小黑瓶，下殺54折。

蘭蔻也首度引進超大115ml的小黑瓶肌因賦活露，價值11,500元，特價7,200元，每ml單價算起來比免稅店更便宜，還能直接獲得第一門檻的滿額禮「晶透明星四件禮」。

針對新客人，也有推出入門款，如超未來精華新客組，內含小黑瓶50ml，特價4,100元；頂級保養品「絕對完美」系列，母親節也推出萬元有找的特惠組，內含兩瓶正貨絕對完美玫瑰花瓣精露150ml與黃金玫瑰修護乳霜30ml，特價9,900元。

滿額贈

蘭蔻玫瑰花瓣乳霜組：絕對完美玫瑰花瓣精露150ML（正產品）、絕對完美黃金玫瑰修護乳霜30ML（正產品）、絕對完美黃金玫瑰鑽白乳霜15ML、絕對完美極緻活化玫瑰油精粹7ML，價值15,858元、特價9,900元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻玫瑰花瓣乳霜組：絕對完美玫瑰花瓣精露150ML（正產品）、絕對完美黃金玫瑰修護乳霜30ML（正產品）、絕對完美黃金玫瑰鑽白乳霜15ML、絕對完美極緻活化玫瑰油精粹7ML，價值15,858元、特價9,900元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超未來肌因賦活露115ml，價值11,500元、特價7,200元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超未來肌因賦活露115ml，價值11,500元、特價7,200元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻小黑瓶買一送一組：超未來肌因賦活露30ml（正產品），送超未來肌因賦活露7ml*4、超未來肌因賦活露1ml X 2，價值6,000元、特價3,000元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻小黑瓶買一送一組：超未來肌因賦活露30ml（正產品），送超未來肌因賦活露7ml*4、超未來肌因賦活露1ml X 2，價值6,000元、特價3,000元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻滿額禮，買正貨產品滿4,700元，即贈「晶透明星四件禮」，內含激光煥白精華洗面霜30ML、超未來肌因賦活露5ML、超極光活粹晶露50ML、激光煥白淨斑精華升級版10ML。圖／蘭蔻提供
蘭蔻滿額禮，買正貨產品滿4,700元，即贈「晶透明星四件禮」，內含激光煥白精華洗面霜30ML、超未來肌因賦活露5ML、超極光活粹晶露50ML、激光煥白淨斑精華升級版10ML。圖／蘭蔻提供

母親節 蘭蔻 極光

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