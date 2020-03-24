愛馬仕的紳士氣質！煙燻漸層色襯托機械意外絕配

從鞋履到皮件、甚至腕表，迷濛漸層的煙燻色調，是紳士時尚獨特的品味象徵。不過煙燻的高雅品味感，和陽剛的機械肌理，竟然意外對味！這也正是今年男士腕表最時髦的工藝新風貌。最懂其中對比趣味的愛馬仕，以及煙燻面盤獨領風騷的亨利慕時（H. Moser & Cie.），都有巧思新作。

今年愛馬仕發表今年度的第一款全新腕表作品，便是首次採用煙燻漸層黑色的藍寶石水晶作為表盤的Arceau Squelette鏤空表。表盤從深黑色外環漸層變化至中心的清亮透明，深色部分恰好凸顯Arceau腕表最為人所知的圈形分鐘刻度與彷彿駿馬奔馳的斜體文字，漸層色逐步揭露鏤空的機芯骨架。煙燻黑的低調時尚感配襯齒輪與機械之美，重新為這款多年來的暢銷表款詮釋出鮮明的當代紳士質感。