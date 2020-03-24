UNIQLO打造全球首座公園 能逛街又能玩還可以欣賞橫濱海灣景

這真的好想讓人去逛！為了體現品牌的「LifeWear」精神，日本國民品牌UNIQLO將在4月，完成全球第一座的「UNIQLO Park」，以親子家庭為主題來設計，讓人能邊逛街邊玩樂，還能欣賞橫濱的美麗海灣景色。

即使有新冠肺炎來攪局，UNIQLO從4月起到5月為止，仍會依計畫在日本開出三家全新概念大店，分別坐落於橫濱、原宿以及銀座，而且佔地都超過450坪。其中又以與三井Outlet Park合作的企劃，最受到消費者矚目，因為這將是全球第一座具主題樂園概念UNIQLO Park（公園）。品牌以適合親子家庭客群為考量，找來知名設計師藤本壯介操刀，以同時兼具公園和商場的形式，讓消費者能一邊逛街的同時還能玩樂，在這之中設置溜滑梯、叢林體育場的設施，提供了一個能讓人身心都放鬆的場所。這個品牌的第一座的公園，將分別呈現UNIQLO與GU雙品牌產品，銷售總面積超過1,100坪，逛累了，還能欣賞鄰近的橫濱海灣景色。

UNIQLO銀座全球旗艦店，預計將在5月15日開幕，總面積達到1,350坪。圖／UNIQLO提供

除了第一座品牌公園之外，UNIQLO也將在潮流聖地原宿開出大店，這也是8年來，在這地區的第一家UNIQLO門市。兩層樓的設計，將搭配先前開發的服裝穿搭檢索應用程式 StyleHint ，讓消費者一站就滿足搭配建議、商品檢索和購買等需求，整合線上與線下的消費行為。而銀座的全球旗艦店也將改裝完成，最大特色就是從原本的七樓位置般至一樓，並拓展成共四個樓面的門市。這間品牌全新旗艦店，總面積也達到約1,350坪，是原先的3.5倍，也有知名建築師事務來設計外觀；而最大的不同是舊有門市為女裝專賣店，在經過改裝之後，也將銷售男裝與童裝產品。等到疫情趨緩之後，相信這三家大店，也將成為UNIQLO粉絲必朝聖的據點。