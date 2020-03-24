快訊

「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「饗食天堂」4品牌聯手 2000元驚喜福袋免抽直接送

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
旭集綜合烤物。圖／饗賓餐旅提供
旭集綜合烤物。圖／饗賓餐旅提供

饗賓餐旅歡慶「iEAT饗愛吃」APP會員人數突破40萬大關，推出驚喜感恩回饋好康三重送，包括四大品牌價值2000元驚喜福袋，新舊會員人人有。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，去年8月6日推出的iEAT，推出8個月即突破40萬會員數大關，足見消費者對饗賓全品牌的信賴與支持，未來將持續致力打造跨平台生態圈，以提高饗賓餐旅品牌長期的價值與業績。

饗賓驚喜感恩三重送活動辦法：

第一重：四大品牌總價值2000元驚喜優惠福袋。3月底前下載iEAT APP並完成iEAT會員註冊，就可以獲得饗食天堂/果然匯/開飯川食堂/饗泰多四大品牌價值2000元限時優惠福袋。驚喜優惠福袋新舊會員通通有，4/1上午9:00直送入戶。

第二重：4月會員壽星，饗饗和旭集首度推出生日禮。饗饗和旭集等六大品牌首度攜手同慶，壽星當月用餐享95折，包括饗食天堂/果然匯/饗饗/旭集/開飯川食堂/饗泰多，六大品牌生日95折優惠券乙張。

第三重：壽星加碼，日本人氣柴犬插畫SHIBANBAN限量好禮3選1。4月壽星來店用餐即可兌換SHIBANBAN限量好禮3選1，吊掛盥洗包/造型眼罩枕/三層行李袋，數量有限換完為止。

業者表示，下載註冊成為iEAT饗愛吃會員立即成為「星卡」會員，可享生日當月消費愛吃點數2倍送，以及專屬四大品牌95折優惠券、限時消費紅利加倍送。此外，年消費達3萬元即升等「金卡」會員，再享升等禮，目前已有近1千5百位金卡會員；金卡會員年消費達10萬元且消費次數6次以上，可升等為「黑卡」會員，可獨享優先訂位、新品專屬體驗、新店搶先體驗等，及不定期專人聯絡的尊榮服務。

iEAT APP網址：http://onelink.to/6kk4ph

詳細活動辦法請見iEAT官網：http://www.ieatogether.com.tw

饗饗101視野開闊。圖／饗賓餐旅提供
饗饗101視野開闊。圖／饗賓餐旅提供

品牌 福袋

延伸閱讀

「薄多義」南港車站開幕 3月壽星「幾歲送幾隻雞翅」

3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！當日壽星入園免費

領口罩像開福袋！網友炫照釣出「高級款」 眾人羨：領到口罩界LV

229壽星不要哭！ 這天的壽星慶生要等146年

相關新聞

愛馬仕的紳士氣質！煙燻漸層色襯托機械意外絕配

從鞋履到皮件、甚至腕表，迷濛漸層的煙燻色調，是紳士時尚獨特的品味象徵。不過煙燻的高雅品味感，和陽剛的機械肌理，竟然意外對...

UNIQLO打造全球首座公園 能逛街又能玩還可以欣賞橫濱海灣景

這真的好想讓人去逛！為了體現品牌的「LifeWear」精神，日本國民品牌UNIQLO將在4月，完成全球第一座的「UNIQ...

「饗食天堂」4品牌聯手 2000元驚喜福袋免抽直接送

饗賓餐旅歡慶「iEAT饗愛吃」APP會員人數突破40萬大關，推出驚喜感恩回饋好康三重送，包括四大品牌價值2000元驚喜福...

條紋風正夯 BOSS春夏新裝 老蕭來相挺

音樂類實境秀《歌手 當打之年》近期在二月展開最新一季。擅長翻唱的金曲歌王「老蕭」蕭敬騰也在本季中重返舞台。除了唱功驚人，...

楊冪、茱莉安摩爾自備帥氣 配LOEWE Balloon水桶包

水桶包大流行，出現在2020春夏系列的LOEWE Balloon Bag，上市一個月成為女星最愛，楊冪選了搶眼的白色款，...

煙燻雞肉、薑汁燒肉！麥當勞「長堡」登場 打卡免費吃

為了帶給民眾大口吃肉的感受，台灣麥當勞自3月25日起，限時推出「長堡系列」，使用台灣在地鷄胸肉與豬腹肉為食材，同步推出煙...

DIOR年度最狂奢華舞會 千萬鑽表手腕上登場

最奢華的舞會，其實不在哪裡，正在手腕上。以高級訂製服起家的精品品牌迪奧（DIOR）發表年度腕表新作，品牌向來深受歡迎的經...

麥當勞全新「長堡系列」 限時三天拍起來6000份免費吃

現代人壓力大，特別是這波新冠肺炎疫情全球延燒，不少人選擇透過享用美食紓壓。台灣麥當勞將自明（25）日起至4月28日，限定...

日治時期美術新秀的競技場 國美館復刻台展、府展圖錄

日治時期的台灣沒有美術專門學校，對繪畫有興趣的年輕人如何尋找同好?參加畫展成為藝術新秀重要的交流管道。國立台灣美術館規劃...

藝術家聯名新品 牙膏、地圖都成設計靈感

最近因為新冠肺炎疫情影響，各國都傳出搶購民生必需品的新聞，超市、賣場人潮不斷。碰巧英國品牌LULU GUINNESS今年春夏與倫敦新生代插畫家Joey Yu合作打造的聯名系列，正好就是以「超市」作為畫作靈感，在此特殊時期，也讓人不禁期許能夠早日迎回畫面中安逸悠閒的購物情景。

南園美學之旅 夜遊森林趴

由聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月」系列二之「南園文化美學之旅」，兩天一夜旅程，一泊六食三美學，四月將帶您深度探索。除人文管家款待服務、住客專屬黃昏導覽外，夜遊園內、風檐點燈，品酩夜話加黑膠音樂也是入夜後旅人期待的森林趴。

防疫升級！遠傳、台灣大寬頻推網路限定方案 iPad 0元起

疫情持續延燒，各地在家上班、遠距教學的演練都陸續啟動，為了配合防疫提前部署，家中準備好平板、筆電裝置，還有順暢的網路都不...

熱門新聞

不捨劉真辭世！醫：重症機率1% 發生在她身上就是100%

全聯補貨「慘況」一天4大捆 資深員工：比中元節還誇張

口罩預購18萬人沒繳費 網曝關鍵原因：情理之中

街頭藝人不必考試打贏官司 新北今宣布改採登記制

流程不變！第二輪口罩預購 3月25日上午8時上路

停止轉機若疫情再持續 航空業者：只能砍人了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。