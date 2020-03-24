「饗食天堂」4品牌聯手 2000元驚喜福袋免抽直接送

饗賓餐旅歡慶「iEAT饗愛吃」APP會員人數突破40萬大關，推出驚喜感恩回饋好康三重送，包括四大品牌價值2000元驚喜福袋，新舊會員人人有。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，去年8月6日推出的iEAT，推出8個月即突破40萬會員數大關，足見消費者對饗賓全品牌的信賴與支持，未來將持續致力打造跨平台生態圈，以提高饗賓餐旅品牌長期的價值與業績。

饗賓驚喜感恩三重送活動辦法：

第一重：四大品牌總價值2000元驚喜優惠福袋。3月底前下載iEAT APP並完成iEAT會員註冊，就可以獲得饗食天堂/果然匯/開飯川食堂/饗泰多四大品牌價值2000元限時優惠福袋。驚喜優惠福袋新舊會員通通有，4/1上午9:00直送入戶。

第二重：4月會員壽星，饗饗和旭集首度推出生日禮。饗饗和旭集等六大品牌首度攜手同慶，壽星當月用餐享95折，包括饗食天堂/果然匯/饗饗/旭集/開飯川食堂/饗泰多，六大品牌生日95折優惠券乙張。

第三重：壽星加碼，日本人氣柴犬插畫SHIBANBAN限量好禮3選1。4月壽星來店用餐即可兌換SHIBANBAN限量好禮3選1，吊掛盥洗包/造型眼罩枕/三層行李袋，數量有限換完為止。

業者表示，下載註冊成為iEAT饗愛吃會員立即成為「星卡」會員，可享生日當月消費愛吃點數2倍送，以及專屬四大品牌95折優惠券、限時消費紅利加倍送。此外，年消費達3萬元即升等「金卡」會員，再享升等禮，目前已有近1千5百位金卡會員；金卡會員年消費達10萬元且消費次數6次以上，可升等為「黑卡」會員，可獨享優先訂位、新品專屬體驗、新店搶先體驗等，及不定期專人聯絡的尊榮服務。

iEAT APP網址：http://onelink.to/6kk4ph