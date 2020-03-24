條紋風正夯 BOSS春夏新裝 老蕭來相挺

音樂類實境秀《歌手 當打之年》近期在二月展開最新一季。擅長翻唱的金曲歌王「老蕭」蕭敬騰也在本季中重返舞台。除了唱功驚人，好品味的老蕭早早已是男裝的時髦icon，日前當他錄製一段《歌手 當打之年》的特別片段時，更穿上BOSS 2020春夏的深色海軍藍條紋高領衫，搭上九分褲與白球鞋，帶來全新一季俐落形象。

2020春夏系列BOSS Individuals探索時裝風格的個性表達，品牌將經典重新定義，以深淺各異的藍色搭配條紋組合，創造出時髦且充滿行動力的春夏樣貌可能。條紋或直或橫，或寬或窄，展現出大方、休閒、俐落、寫意的種種印象，從西裝內搭到週末穿搭，不僅是經典設計樣式，更適用於夏季的不同場合。