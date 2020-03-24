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楊冪、茱莉安摩爾自備帥氣 配LOEWE Balloon水桶包

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
孟耿如、楊冪選用的LOEWE Balloon Bag包款也有拼接酒椰葉的款式。圖／左起取自微博、品牌提供、IG
孟耿如、楊冪選用的LOEWE Balloon Bag包款也有拼接酒椰葉的款式。圖／左起取自微博、品牌提供、IG

水桶包大流行，出現在2020春夏系列的LOEWE Balloon Bag，上市一個月成為女星最愛，楊冪選了搶眼的白色款，展現此手袋率性輕鬆的風格，以氣球造型為靈感設計，不僅俏皮可愛，也展現LOEWE包款製作工藝。

此包款除了楊冪之外，孟耿如也以棕色款搭配，符合她熱愛藝術的個性，英國女演員席艾娜米勒（Sienna Miller）在紐約街頭配襯同一包款；茱莉安摩爾（Julianne Moore）配襯黑棕拼色小牛皮包款，展現帥氣中性的品味；危險系歌手杜娃黎波（Dua Lipa）演出前也背著Balloon Bag趴趴走。Balloon Bag除了運用皮革之外，部分包款以帆布拼接小牛皮，或是酒椰葉拼接小牛皮設計，雙色包款則有榛果配棕褐色、黃配黑色等新色系。

Balloon Bag包身使用兩種皮革縫製，圓形底來自堅固強韌的小牛皮，袋身則是napa柔軟小牛皮，共有大中小三款尺寸，中、大尺寸都配有兩條背帶，其一是較短的手提帶，可肩背或手提，另一較長則是可調節肩背帶，可側背或斜背，所有尺寸包款皆配有打結皮繩展現品牌特色；繩上綴飾LOEWE Anagram骰子，顏色、大小可自選。

Balloon Bag酒椰葉拼接小牛皮，價格店洽。圖／LOEWE提供
Balloon Bag酒椰葉拼接小牛皮，價格店洽。圖／LOEWE提供
Balloon Bag灰褐色小牛皮水桶肩背提包，售價10萬4,000元。圖／LOEWE提供
Balloon Bag灰褐色小牛皮水桶肩背提包，售價10萬4,000元。圖／LOEWE提供
Balloon Bag包身使用兩種皮革縫製，包括堅固強韌的小牛皮及napa柔軟小牛皮。圖／LOEWE提供
Balloon Bag包身使用兩種皮革縫製，包括堅固強韌的小牛皮及napa柔軟小牛皮。圖／LOEWE提供
楊冪選用全新的Balloon Bag白色款，展現率性優雅的自在。圖／取自微博
楊冪選用全新的Balloon Bag白色款，展現率性優雅的自在。圖／取自微博
超模Phillipa Hemphrey背帶Balloon Bag。圖／LOEWE提供
超模Phillipa Hemphrey背帶Balloon Bag。圖／LOEWE提供
孟耿如詮釋精湛工藝打造的Balloon Bag。圖／取自IG
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杜娃黎波去倫敦BBC電視台錄影前拎了Balloon Bag。圖／LOEWE提供
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奧斯卡影后茱莉安摩爾展現Balloon Bag中性優雅的品味。圖／LOEWE提供
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英國女演員席艾娜米勒在紐約街頭帥背Balloon Bag。圖／LOEWE提供
英國女演員席艾娜米勒在紐約街頭帥背Balloon Bag。圖／LOEWE提供
Balloon Bag展現品牌工藝。圖／LOEWE提供
Balloon Bag展現品牌工藝。圖／LOEWE提供
Balloon Bag白色小牛皮水桶肩背提包，售價10萬4,000元。圖／LOEWE提供
Balloon Bag白色小牛皮水桶肩背提包，售價10萬4,000元。圖／LOEWE提供

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