楊冪、茱莉安摩爾自備帥氣 配LOEWE Balloon水桶包

水桶包大流行，出現在2020春夏系列的LOEWE Balloon Bag，上市一個月成為女星最愛，楊冪選了搶眼的白色款，展現此手袋率性輕鬆的風格，以氣球造型為靈感設計，不僅俏皮可愛，也展現LOEWE包款製作工藝。

此包款除了楊冪之外，孟耿如也以棕色款搭配，符合她熱愛藝術的個性，英國女演員席艾娜米勒（Sienna Miller）在紐約街頭配襯同一包款；茱莉安摩爾（Julianne Moore）配襯黑棕拼色小牛皮包款，展現帥氣中性的品味；危險系歌手杜娃黎波（Dua Lipa）演出前也背著Balloon Bag趴趴走。Balloon Bag除了運用皮革之外，部分包款以帆布拼接小牛皮，或是酒椰葉拼接小牛皮設計，雙色包款則有榛果配棕褐色、黃配黑色等新色系。