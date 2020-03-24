煙燻雞肉、薑汁燒肉！麥當勞「長堡」登場 打卡免費吃

為了帶給民眾大口吃肉的感受，台灣麥當勞自3月25日起，限時推出「長堡系列」，使用台灣在地鷄胸肉與豬腹肉為食材，同步推出煙燻鷄肉長堡、薑燒豬肉長堡等2款口味，同時還有搭配Instagram活動，只要打卡上傳，就可獲得限量兌換券，可以免費吃長堡。

本次台灣麥當勞所推出的長堡系列，都是使用長型麵包。其中「煙燻鷄肉長堡」，使用以櫸木煙燻的台灣鷄胸肉為主角，再搭配酸甜的蜂蜜芥末醬與新鮮萵苣；「薑燒豬肉長堡」則是以日式經典的薑汁燒肉搭配萵苣，帶來和風的甜鹹滋味。兩款長堡自3月25日至4月28日期間限量供應，單點均為74元，搭配經典套餐則為129元。