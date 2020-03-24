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煙燻雞肉、薑汁燒肉！麥當勞「長堡」登場 打卡免費吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
只要參與打卡活動，就有機會獲得長堡即享券。圖／麥當勞提供
只要參與打卡活動，就有機會獲得長堡即享券。圖／麥當勞提供

為了帶給民眾大口吃肉的感受，台灣麥當勞自3月25日起，限時推出「長堡系列」，使用台灣在地鷄胸肉與豬腹肉為食材，同步推出煙燻鷄肉長堡、薑燒豬肉長堡等2款口味，同時還有搭配Instagram活動，只要打卡上傳，就可獲得限量兌換券，可以免費吃長堡。

本次台灣麥當勞所推出的長堡系列，都是使用長型麵包。其中「煙燻鷄肉長堡」，使用以櫸木煙燻的台灣鷄胸肉為主角，再搭配酸甜的蜂蜜芥末醬與新鮮萵苣；「薑燒豬肉長堡」則是以日式經典的薑汁燒肉搭配萵苣，帶來和風的甜鹹滋味。兩款長堡自3月25日至4月28日期間限量供應，單點均為74元，搭配經典套餐則為129元。

隨著長堡系列上市，在3月27日至3月29日期間，每天上午11:00至18:59期間，麥當勞也推出拍照打卡活動。民眾使用麥當勞Instagram濾鏡功能，完成拍照上傳的指定任務，就可以獲得長堡電子即享券，可兌換煙燻鷄肉長堡或薑燒豬肉長堡一份（隨機贈送），每日限量2,000份，共計贈出6,000份。兌換時間為3月27日至4月9日。

麥當勞新推出「煙燻鷄肉長堡」、「薑燒豬肉長堡」等2款新品，單點74元。圖／麥當勞提供
麥當勞新推出「煙燻鷄肉長堡」、「薑燒豬肉長堡」等2款新品，單點74元。圖／麥當勞提供

麥當勞 Instagram 蜂蜜

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