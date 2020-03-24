快訊

病毒宣傳戰！嗆中隱瞞疫情 美發言人：台灣先示警

#Covidiots：防疫天兵不怕死？全球病毒焦慮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DIOR年度最狂奢華舞會 千萬鑽表手腕上登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DIOR發表2020新表。（左）Dior Grand Bal Ruban裝飾高級訂製服的緞帶。圖／DIOR提供（右）Dior Grand Bal Masqué N°1，36毫米自動上鍊鑽表，獨一無二款式，860萬元。圖／DIOR提供
DIOR發表2020新表。（左）Dior Grand Bal Ruban裝飾高級訂製服的緞帶。圖／DIOR提供（右）Dior Grand Bal Masqué N°1，36毫米自動上鍊鑽表，獨一無二款式，860萬元。圖／DIOR提供

最奢華的舞會，其實不在哪裡，正在手腕上。以高級訂製服起家的精品品牌迪奧（DIOR）發表年度腕表新作，品牌向來深受歡迎的經典系列Dior Grand Bal、La D de Dior及Dior Grand Soir等，分別從迪澳先生的生平及其所鍾愛的花園、舞會、華服中擷取靈感，推出令人耳目一新的新作。

將會轉動的自動盤倒置、放在表盤正面，成為裝飾微型工藝視覺主角的Dior Grand Bal系列腕表，一直是品牌最為人津津樂道的設計，其名稱法文意為需盛裝出席的「大舞會」。這次創作回到1951年由Charles de Beistegui在威尼斯拉比亞宮舉辦的「世紀舞會」，表盤上鑲嵌各種寶石、色彩斑爛羽毛組成的珍奇面具，重現配戴極致華美假面隨樂起舞的金色女子。除了全系列共12款獨一無二的Dior Grand Bal Masqué，Grand Bal系列亦有以緞帶及樫鳥和孔雀羽毛等高級訂製服元素為發想的精彩新作，在手腕上隨著音樂旋律轉動。

Dior Grand Soir系列這次則造訪迪奧先生鍾情的花園，9枚獨一無二的Dior Grand Soir Reine des Abeilles表款以色澤鮮豔的祖母綠、藍寶石、紅寶石、紫水晶、和羽毛等，重新詮釋棲居花園的女王蜜蜂。

由珠寶部門創意總監Victoire de Castellane親自操刀設計的La D de Dior系列，以各種珍稀硬寶石打磨成表盤、設計簡約容易配戴。新作Satine腕表表圈與米蘭網織精鋼表帶都裝飾了相呼應的緞帶壓紋，將金屬打造成彷彿禮服的柔軟絲綢緞帶，閃閃生輝。19毫米的小尺寸La D de Dior Satine備有白色或粉紅色珍珠母貝兩種選擇，25毫米的La D de Dior Satine則配有色澤優雅紋路華美的虎眼石表盤。這次更也少見地推出Préciuse à Secret神必表，將時間隱藏在迷人的蛋面藍寶石下。

Dior Grand Bal Masqué N°1，36毫米自動上鍊鑽表，獨一無二款式，860萬元。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Masqué N°1，36毫米自動上鍊鑽表，獨一無二款式，860萬元。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Plume，36自動上鍊孔雀羽毛鑽表，全球限量88枚，108萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Plume，36自動上鍊孔雀羽毛鑽表，全球限量88枚，108萬5,000元。圖／DIOR提供
La D de Dior Préciuse à Secret，21毫米神秘鑽表，140萬元。圖／DIOR提供
La D de Dior Préciuse à Secret，21毫米神秘鑽表，140萬元。圖／DIOR提供
Dior Grand Soir Reine des Abeilles N°28，36毫米鑽表，獨一無二款式，1,150萬元。圖／DIOR提供
Dior Grand Soir Reine des Abeilles N°28，36毫米鑽表，獨一無二款式，1,150萬元。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Ruban，36毫米自動上鍊鑽表，全球限量88枚，180萬6,000元。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Ruban，36毫米自動上鍊鑽表，全球限量88枚，180萬6,000元。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Masqué N°11，36毫米自動上鍊鑽表，獨一無二款式，860萬元。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Masqué N°11，36毫米自動上鍊鑽表，獨一無二款式，860萬元。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Ruban裝飾高級訂製服的緞帶。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Ruban裝飾高級訂製服的緞帶。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Masqué以珠寶和細膩羽毛工藝打造華美面具。圖／DIOR提供
Dior Grand Bal Masqué以珠寶和細膩羽毛工藝打造華美面具。圖／DIOR提供
La D de Dior Satine，19毫米鑽表，10萬5,000元。圖／DIOR提供
La D de Dior Satine，19毫米鑽表，10萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Grand Soir Plissé Précieux，36毫米自動上鍊鑽表，全球限量88枚，價格未定。圖／DIOR提供
Dior Grand Soir Plissé Précieux，36毫米自動上鍊鑽表，全球限量88枚，價格未定。圖／DIOR提供

Dior 品牌

延伸閱讀

為何妳需要一個時髦托特包？ 孫芸芸美圖有解答

Angelababy零瑕疵顏值 拎DIOR夏日系列成了花園精靈

嫵媚躺床超誘人！BLACKPINK成員Rosé新畫報黑白冷色調展現小女人魅力

木村光希姐姐心美也出道了！瀏海長髮造型 網友眼睛一亮：是富江！

相關新聞

DIOR年度最狂奢華舞會 千萬鑽表手腕上登場

最奢華的舞會，其實不在哪裡，正在手腕上。以高級訂製服起家的精品品牌迪奧（DIOR）發表年度腕表新作，品牌向來深受歡迎的經...

麥當勞全新「長堡系列」 限時三天拍起來6000份免費吃

現代人壓力大，特別是這波新冠肺炎疫情全球延燒，不少人選擇透過享用美食紓壓。台灣麥當勞將自明（25）日起至4月28日，限定...

日治時期美術新秀的競技場 國美館復刻台展、府展圖錄

日治時期的台灣沒有美術專門學校，對繪畫有興趣的年輕人如何尋找同好?參加畫展成為藝術新秀重要的交流管道。國立台灣美術館規劃...

藝術家聯名新品 牙膏、地圖都成設計靈感

最近因為新冠肺炎疫情影響，各國都傳出搶購民生必需品的新聞，超市、賣場人潮不斷。碰巧英國品牌LULU GUINNESS今年春夏與倫敦新生代插畫家Joey Yu合作打造的聯名系列，正好就是以「超市」作為畫作靈感，在此特殊時期，也讓人不禁期許能夠早日迎回畫面中安逸悠閒的購物情景。

南園美學之旅 夜遊森林趴

由聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月」系列二之「南園文化美學之旅」，兩天一夜旅程，一泊六食三美學，四月將帶您深度探索。除人文管家款待服務、住客專屬黃昏導覽外，夜遊園內、風檐點燈，品酩夜話加黑膠音樂也是入夜後旅人期待的森林趴。

防疫升級！遠傳、台灣大寬頻推網路限定方案 iPad 0元起

疫情持續延燒，各地在家上班、遠距教學的演練都陸續啟動，為了配合防疫提前部署，家中準備好平板、筆電裝置，還有順暢的網路都不...

搭機30天內確診「理賠25萬」！越捷推出「新冠肺炎險」

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續蔓延，連帶影響旅客搭乘飛機的意願。越捷航空宣佈，自3月23日起，凡搭乘越捷...

越捷航空祭國內線30天確診新冠肺炎 最高拿25萬補助

新冠肺炎在全球蔓延，越捷航空今天祭出「SKY COVID CARE」安心保險方案，凡於2020年3月23日至6月30日搭...

滿口的油脂香！國寶級「綿羊豬」台灣也吃得到

喜愛嘗鮮的饕客，又有新食材可以「玩」了！位於彰化的永隆牧場，首度在台成功培育「綿羊豬」，讓台灣民眾也可以吃得到「豬油之王...

迪化街老店變身潮零食 到7-ELEVEN就能吃遍經典台灣味

最近不能出門趴趴走，但又想要享受台灣各地在地美味，現在全都變身零食在超商就能隨手買到！7-ELEVEN去年以台灣小吃主題...

U值媒／防疫在家煮義大利麵很簡單

義大利麵好吃，我並非廚藝高手！在做義大利面這件事情上絕對是靠譜的，做出來不說比義大利的餐廳好吃，比咱們很多西餐廳的還是美味多了的，當然，義大利面的靈魂還在醬料，獨家的麵醬製作也無私分享給你們。義大利麵最講究的醬汁，每個廚師都有自己的醬汁，除了番茄、葡萄酒是醬汁的基本必備材料外，個人根據喜好加自己喜歡的調料就可以啦。

用髮夾、髮圈固定 防疫又美型

新冠肺炎疫情持續延燒，日常生活中還有哪些小細節要注意，才能更有效防疫？除了維持頭髮的清潔外，利用髮夾、髮圈打理好頭髮，盡可能減少頭髮碰到臉，或是手去抓頭髮的機會，也是防疫且快速美型的小秘訣...

熱門新聞

不捨劉真辭世！醫：重症機率1% 發生在她身上就是100%

搭乘大眾運輸該避開哪些位置？ 醫生曝感染危險點

手機悠遊付上線「逼一下」可搭車 首日註冊人數已破萬

全聯補貨「慘況」一天4大捆 資深員工：比中元節還誇張

口罩預購18萬人沒繳費 網曝關鍵原因：情理之中

流程不變！第二輪口罩預購 3月25日上午8時上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。