DIOR年度最狂奢華舞會 千萬鑽表手腕上登場

最奢華的舞會，其實不在哪裡，正在手腕上。以高級訂製服起家的精品品牌迪奧（DIOR）發表年度腕表新作，品牌向來深受歡迎的經典系列Dior Grand Bal、La D de Dior及Dior Grand Soir等，分別從迪澳先生的生平及其所鍾愛的花園、舞會、華服中擷取靈感，推出令人耳目一新的新作。

將會轉動的自動盤倒置、放在表盤正面，成為裝飾微型工藝視覺主角的Dior Grand Bal系列腕表，一直是品牌最為人津津樂道的設計，其名稱法文意為需盛裝出席的「大舞會」。這次創作回到1951年由Charles de Beistegui在威尼斯拉比亞宮舉辦的「世紀舞會」，表盤上鑲嵌各種寶石、色彩斑爛羽毛組成的珍奇面具，重現配戴極致華美假面隨樂起舞的金色女子。除了全系列共12款獨一無二的Dior Grand Bal Masqué，Grand Bal系列亦有以緞帶及樫鳥和孔雀羽毛等高級訂製服元素為發想的精彩新作，在手腕上隨著音樂旋律轉動。

Dior Grand Soir系列這次則造訪迪奧先生鍾情的花園，9枚獨一無二的Dior Grand Soir Reine des Abeilles表款以色澤鮮豔的祖母綠、藍寶石、紅寶石、紫水晶、和羽毛等，重新詮釋棲居花園的女王蜜蜂。