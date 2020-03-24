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歷時28年首度延期！「墨爾本美食美酒節」活動前夕喊卡

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
維多利亞女王市場是活動的精華區。圖／摘自活動官網
維多利亞女王市場是活動的精華區。圖／摘自活動官網

受新冠肺炎疫情影響，全球年度美食盛事「2020墨爾本美酒美食節」開辦28年來將首度延期。澳洲維多利亞州旅遊局表示，每年3月的美酒美食節向來是維多利亞州和全球旅客的盛大慶典，但是COVID-19迅速升級造成大流行，聯邦政府建議「限制非必要聚會」，這項活定將推遲至南半球的春季(約9~11月)。

這項活動舉辦已超過28年，一直是墨爾本的年度重大活動。主辦單位表示，接下來將為旅客和合作夥伴安排票務退款等事宜。

2020年墨爾本美食美酒節（Melbourne Food and Wine Festival）原定一連10天的活動，規劃有上百場精彩節目和活動，其中，歷史悠久的維多利亞女王市場（Queen Victoria Market）的傳統露天集市最是精采，集結有素食文化的狂歡派對（Welcome to the Jungle）、義大利街頭美食節（The Big Spaghetti）、四川小吃節（Sichuan Snack Fair）、維多利亞州特別便利商店（The Convenient Store）等。

此外，美食美酒節的焦點活動之一，還有墨爾本銀行「世界最長午餐」，總能吸引上千名饕客爭相參加。據了解，因疫情發展未明，延後的確切日期也還未定。

墨爾本銀行世界最長午餐，是美食美酒節的焦點活動之一。圖／摘自活動官網
墨爾本銀行世界最長午餐，是美食美酒節的焦點活動之一。圖／摘自活動官網

墨爾本 疫情

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