歷時28年首度延期！「墨爾本美食美酒節」活動前夕喊卡

受新冠肺炎疫情影響,全球年度美食盛事「2020墨爾本美酒美食節」開辦28年來將首度延期。澳洲維多利亞州旅遊局表示,每年3月的美酒美食節向來是維多利亞州和全球旅客的盛大慶典,但是COVID-19迅速升級造成大流行,聯邦政府建議「限制非必要聚會」,這項活定將推遲至南半球的春季(約9~11月)。

這項活動舉辦已超過28年,一直是墨爾本的年度重大活動。主辦單位表示,接下來將為旅客和合作夥伴安排票務退款等事宜。

2020年墨爾本美食美酒節(Melbourne Food and Wine Festival)原定一連10天的活動,規劃有上百場精彩節目和活動,其中,歷史悠久的維多利亞女王市場(Queen Victoria Market)的傳統露天集市最是精采,集結有素食文化的狂歡派對(Welcome to the Jungle)、義大利街頭美食節(The Big Spaghetti)、四川小吃節(Sichuan Snack Fair)、維多利亞州特別便利商店(The Convenient Store)等。