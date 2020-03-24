口罩之外只剩雙眸 眼妝也要裝無辜

疫情衝擊，口罩成為出門必備「配件」，口罩之外能被看到的只剩下雙眼，近期最夯的彩妝話題莫過於「溫柔無辜：世理妝」，創造出無辜溫柔的眼神及宛若天生的氣色，隨時散發楚楚可憐的「溫柔無辜裸妝」，這種無辜妝適合亞洲女性的色系，又以以大地色系中帶著玫瑰色調、大地色調及奶茶色調為主。

但最令人困擾的莫過於常常畫出很髒的裸妝，造成反效果；Bobbi Brown 芭比波朗3月與繽紛現代的英國設計師Morag Myerscough聯名推出限量Morag玩轉色彩系列，大膽的幾何圖形與繽紛撞色的外包裝設計，並針對最適合亞洲膚色調配的裸妝色系，讓你裝無辜時候不會弄巧成拙。

很多台灣女生都有小麥肌，因此有個共同困擾，溫柔無辜裸妝離我很遠；裸色系妝容看似簡單，但畫不好或是選色錯誤會看起來很髒很苦命，Bobbi Brown 芭比波朗因此推出「Morag 9色眼彩盤」，調配出各式膚色都適合的百搭裸色眼盤，打造無害溫柔玫瑰色系，視覺瞬間減少五歲，人人都有機會「妝無辜」。