快訊

病毒宣傳戰！嗆中隱瞞疫情 美發言人：台灣先示警

#Covidiots：防疫天兵不怕死？全球病毒焦慮

口罩之外只剩雙眸 眼妝也要裝無辜

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
新上市的玩轉色彩系列推出適合亞洲女性的奶茶色系，即使小麥肌膚色也能畫出乾淨的無辜妝。圖/Bobbi Brown提供
新上市的玩轉色彩系列推出適合亞洲女性的奶茶色系，即使小麥肌膚色也能畫出乾淨的無辜妝。圖/Bobbi Brown提供

疫情衝擊，口罩成為出門必備「配件」，口罩之外能被看到的只剩下雙眼，近期最夯的彩妝話題莫過於「溫柔無辜：世理妝」，創造出無辜溫柔的眼神及宛若天生的氣色，隨時散發楚楚可憐的「溫柔無辜裸妝」，這種無辜妝適合亞洲女性的色系，又以以大地色系中帶著玫瑰色調、大地色調及奶茶色調為主。

但最令人困擾的莫過於常常畫出很髒的裸妝，造成反效果；Bobbi Brown 芭比波朗3月與繽紛現代的英國設計師Morag Myerscough聯名推出限量Morag玩轉色彩系列，大膽的幾何圖形與繽紛撞色的外包裝設計，並針對最適合亞洲膚色調配的裸妝色系，讓你裝無辜時候不會弄巧成拙。

很多台灣女生都有小麥肌，因此有個共同困擾，溫柔無辜裸妝離我很遠；裸色系妝容看似簡單，但畫不好或是選色錯誤會看起來很髒很苦命，Bobbi Brown 芭比波朗因此推出「Morag 9色眼彩盤」，調配出各式膚色都適合的百搭裸色眼盤，打造無害溫柔玫瑰色系，視覺瞬間減少五歲，人人都有機會「妝無辜」。

口罩 疫情

延伸閱讀

大陸口罩產能 將達日產2億片

駐外員眷防疫安全 不容忽視

口罩周三預購 一周可拿到

「紓困經費未下達地方」 藍15縣市批中央僵化

相關新聞

DIOR年度最狂奢華舞會 千萬鑽表手腕上登場

最奢華的舞會，其實不在哪裡，正在手腕上。以高級訂製服起家的精品品牌迪奧（DIOR）發表年度腕表新作，品牌向來深受歡迎的經...

麥當勞全新「長堡系列」 限時三天拍起來6000份免費吃

現代人壓力大，特別是這波新冠肺炎疫情全球延燒，不少人選擇透過享用美食紓壓。台灣麥當勞將自明（25）日起至4月28日，限定...

日治時期美術新秀的競技場 國美館復刻台展、府展圖錄

日治時期的台灣沒有美術專門學校，對繪畫有興趣的年輕人如何尋找同好?參加畫展成為藝術新秀重要的交流管道。國立台灣美術館規劃...

藝術家聯名新品 牙膏、地圖都成設計靈感

最近因為新冠肺炎疫情影響，各國都傳出搶購民生必需品的新聞，超市、賣場人潮不斷。碰巧英國品牌LULU GUINNESS今年春夏與倫敦新生代插畫家Joey Yu合作打造的聯名系列，正好就是以「超市」作為畫作靈感，在此特殊時期，也讓人不禁期許能夠早日迎回畫面中安逸悠閒的購物情景。

南園美學之旅 夜遊森林趴

由聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月」系列二之「南園文化美學之旅」，兩天一夜旅程，一泊六食三美學，四月將帶您深度探索。除人文管家款待服務、住客專屬黃昏導覽外，夜遊園內、風檐點燈，品酩夜話加黑膠音樂也是入夜後旅人期待的森林趴。

防疫升級！遠傳、台灣大寬頻推網路限定方案 iPad 0元起

疫情持續延燒，各地在家上班、遠距教學的演練都陸續啟動，為了配合防疫提前部署，家中準備好平板、筆電裝置，還有順暢的網路都不...

搭機30天內確診「理賠25萬」！越捷推出「新冠肺炎險」

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續蔓延，連帶影響旅客搭乘飛機的意願。越捷航空宣佈，自3月23日起，凡搭乘越捷...

越捷航空祭國內線30天確診新冠肺炎 最高拿25萬補助

新冠肺炎在全球蔓延，越捷航空今天祭出「SKY COVID CARE」安心保險方案，凡於2020年3月23日至6月30日搭...

滿口的油脂香！國寶級「綿羊豬」台灣也吃得到

喜愛嘗鮮的饕客，又有新食材可以「玩」了！位於彰化的永隆牧場，首度在台成功培育「綿羊豬」，讓台灣民眾也可以吃得到「豬油之王...

迪化街老店變身潮零食 到7-ELEVEN就能吃遍經典台灣味

最近不能出門趴趴走，但又想要享受台灣各地在地美味，現在全都變身零食在超商就能隨手買到！7-ELEVEN去年以台灣小吃主題...

U值媒／防疫在家煮義大利麵很簡單

義大利麵好吃，我並非廚藝高手！在做義大利面這件事情上絕對是靠譜的，做出來不說比義大利的餐廳好吃，比咱們很多西餐廳的還是美味多了的，當然，義大利面的靈魂還在醬料，獨家的麵醬製作也無私分享給你們。義大利麵最講究的醬汁，每個廚師都有自己的醬汁，除了番茄、葡萄酒是醬汁的基本必備材料外，個人根據喜好加自己喜歡的調料就可以啦。

用髮夾、髮圈固定 防疫又美型

新冠肺炎疫情持續延燒，日常生活中還有哪些小細節要注意，才能更有效防疫？除了維持頭髮的清潔外，利用髮夾、髮圈打理好頭髮，盡可能減少頭髮碰到臉，或是手去抓頭髮的機會，也是防疫且快速美型的小秘訣...

熱門新聞

不捨劉真辭世！醫：重症機率1% 發生在她身上就是100%

搭乘大眾運輸該避開哪些位置？ 醫生曝感染危險點

手機悠遊付上線「逼一下」可搭車 首日註冊人數已破萬

全聯補貨「慘況」一天4大捆 資深員工：比中元節還誇張

口罩預購18萬人沒繳費 網曝關鍵原因：情理之中

流程不變！第二輪口罩預購 3月25日上午8時上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。