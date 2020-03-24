日治時期美術新秀的競技場 國美館復刻台展、府展圖錄

日治時期的台灣沒有美術專門學校，對繪畫有興趣的年輕人如何尋找同好?參加畫展成為藝術新秀重要的交流管道。國立台灣美術館規劃「台展復刻．經典再現」出版計畫，復刻出版「台灣美術展覽會」、「台灣總督府美術展覽會」展覽圖錄16冊，讓讀者一窺當時文青畫家作品的豐富多彩。

台灣美術自日治時期以來開啟「新美術」的發展。但當時台灣並沒有設置美術專門學校，藝術同好多藉由參加美術展覽彼此交流學習，透過官辦美展方式，讓藝術新秀得以躍上藝壇。當時初出茅蘆的李梅樹、李石樵，後來都成為鼎鼎大名的重要畫家。

1927年由「台灣美術教育會」主辦之「台灣美術展覽會」（簡稱「台展」）共舉辦十回，1937年曾因故停辦一年，1938年由「台灣總督府教育局」直接辦理的「台灣美術展覽會」（簡稱「府展」）共舉辦六回，因前後期主辦單位不同，故有「台展」（十回）與「府展」（六回）之稱，其發行之展覽圖錄，成為日治時期台灣美術風貌的重要紀錄。

隨時代的遷移流轉，當時出版的展覽圖錄已流失殆盡，難窺全貌，國立台灣美術館透過「台展復刻．經典再現」出版計畫，委託藝術家出版社以當代數位技術及印刷品質，將台、府展之16冊展覽圖錄重新付梓，重現台灣藝術史上的經典作品，。

此外，國美館也邀來國立成功大學教授蕭瓊瑞擔任撰文主筆，針對現存台、府展作品展開蒐集調查，以「台府展圖錄復刻別冊」呈現此次研究成果。內容除彙集16回台、府展之全部作品目錄，台、府展時代重要大事年表、史料照片，以及現存作品之100多幅彩色圖版等珍貴美術史料，同時收錄由蕭瓊瑞教授執筆之研究專文。