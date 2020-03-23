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防疫升級！遠傳、台灣大寬頻推網路限定方案 iPad 0元起
疫情持續延燒，各地在家上班、遠距教學的演練都陸續啟動，為了配合防疫提前部署，家中準備好平板、筆電裝置，還有順暢的網路都不可少。
遠傳考量到學生及上班族在家上課上班的需求，即日起至3月底止，遠傳網路門市推出「防疫學習不打烊」方案，凡新申辦／攜碼月付699元以上，可享專案價折3,000元；續約月付999元以上，可享專案價折2,000元。不論新申辦／攜碼／續約，申辦指定資費，加碼再送配件購物金3,000元，最高可享6,000元優惠。月付1,399元，Apple iPad（LTE版32GB），原價15,400元現在0元就能帶回家，並享有上網吃到飽、網內免費、網外贈送80分鐘。3,000元配件購物金可再到遠傳網路門市挑選週邊配件，不管是無線充電盤、還是原廠Apple傳輸線，輕鬆入手。
「防疫學習不打烊」方案共有7款平板、筆電供選擇，包含Samsung Tab A 10.1 2019（Wi-Fi版）、Samsung Galaxy Tab A 8.0（LTE版）、Huawei MediaPad T3 10、Apple iPad（LTE版32GB）10.2吋、Microsoft New Surface Pro（4GB/128GB）搭鍵盤、Microsoft Surface Go（4GB/64GB）搭鍵盤、Acer 14吋超值輕薄筆電等，單機價從5,000多元至3萬多元，符合小資學生族群與追求高性能及高CP值的上班族需求。
另外，台灣大寬頻也在疫情期間貼心推出網路門市限定好康方案，6月底前新申辦「上網去」或「看電視」任一方案，就可參加SHARP 40吋大電視月月抽活動，前者再加碼送momo紅利金600元，且每申辦一項服務，就可再獲一次抽獎資格。
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