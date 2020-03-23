滿口的油脂香！國寶級「綿羊豬」台灣也吃得到

喜愛嘗鮮的饕客，又有新食材可以「玩」了！位於彰化的永隆牧場，首度在台成功培育「綿羊豬」，讓台灣民眾也可以吃得到「豬油之王」的美味；藉由主廚的巧手，更能品嚐到綿羊豬與台灣食材所激發出的火花。

綿羊豬外型渾圓，生長著宛若綿羊般的捲曲短毛，故被稱為「綿羊豬」。不同於一般白豬，綿羊豬的脂肪占比近7成，油脂細緻、豐腴不膩，並有著肉質甘醇、保水性高且帶著焦糖香氣的優點，因此早期是進貢奧匈帝國貴族、被視為國寶級的珍貴食材。只是綿羊豬的生長緩慢、繁殖率低，飼育成本極高，因此一度被列為瀕臨絕種。2010年時，美國名廚French Laundry和Thomas Keller讓綿羊豬再度成為熱門的食材，甚至獲得「豬油之王」之美譽，也令世人重新認識綿羊豬的美味。

由於飼養不易，因此過去綿羊豬在台多作為觀賞型動物。彰化永隆牧場此次克服種種困難，成功飼養出一批綿羊豬，並與連2年獲得米其林必比登推介的「一號糧倉」合作，推出一系列限定的綿羊豬料理。同時還會於館內的「樂埔匯農」超市，販售現切的綿羊豬冷藏肉品，讓民眾可以自行回家調理。

一號糧倉本次延續擅長的台西混搭手法，讓每道綿羊豬料理中，都能看見台式傳統小吃的縮影。以豬油拌飯為概念的「花椒豬皮米香脆餅」，底層為炸米餅，內餡是豬油拌飯、豬油泡沫、豬油渣與青蔥，並以灑上花椒粉的炸豬皮作為上蓋，讓賓客可品嚐到綿羊豬著名的油脂甘甜。「柚醋嫩筍襯五花片」，則將綿羊豬五花以蒜、百里香、鼠尾草調味，再搭配特製的大黃瓜片、綠竹筍片以及酸甜的水果醋醬食用。入口時的肉感幾乎稍縱即逝，留下滿口的油脂醇香與清爽感。

另外還有以麻油豬肝為基礎的肝醬彩春豬頭皮凍、法式澄清湯佐松阪，以及穀倉舒肥里肌刈包、青蒜鮮煎梅花肉排等料理。「法式澄清湯佐松阪」以客家福菜肉片湯為概念，在松阪肉片球中包入客家福菜，並以薑絲、蔥、枸杞、歐當歸苗增香。當滾燙的法式澄清湯淋入碗中時，清甜的香氣盡入鼻腔，福菜的鹹香也為豬肉帶來富有層次的滋味，令人印象深刻。