迪化街老店變身潮零食 到7-ELEVEN就能吃遍經典台灣味

最近不能出門趴趴走，但又想要享受台灣各地在地美味，現在全都變身零食在超商就能隨手買到！7-ELEVEN去年以台灣小吃主題，神還原獨家零食大獲網友好評，今年再打造全新企劃，於3月25日起首度與迪化街百年糕餅名店李亭香、江記華隆、國民美食鬍鬚張、扶旺號等知名品牌聯名展開「在地潮食」主題活動，主打「迪化街百年名店潮聯名」、「最強台灣味小吃」、「最愛懷舊古早味」、「超商翻玩老字號」等4大類型，近20款在地獨家新品搭配指定糖果零食2件8折、3件77折，掌握清明連假宅在家商機，消費者不用出遠門，來趟7-ELEVEN就能吃遍台灣。

今年7-ELEVEN與國內大廠攜手開發創新獨家新品，將台灣人從小吃到大最熟悉的國民美食，從名店糕點、魯肉飯、蚵仔煎到香雞排，神還原成各式零食餅乾，更進一步擴大結構將最具台灣味的食材融入各式糖果、飲料、冰品、甜點當中。其中最受注目的非「迪化街必買伴手禮」莫屬，首次與創立至今已有125年歷史的李亭香餅店合作，將招牌咖哩平西餅變身「可樂果咖哩平西餅口味」，酥脆可樂果與鹹香咖哩融合豆沙餅香，驚艷絕配。另外拜拜不可少的平安龜與年節伴手禮首選的綠豆椪也成為好吃不乾膩的「綠豆椪風味夾心曲奇」、「花生夾心曲奇」；與迪化街排隊伴手禮名店江記華隆合作推出「卡迪那洋芋片黑胡椒肉紙口味」，濃厚香氣讓人一口接一口停不下來。

「最強台灣味小吃」則蒐羅了北中南各地風味小吃，像是與台式早午餐扶旺號合作推出「樂事扶旺號荷包蛋肉土司味洋芋片」，還有與國民美食鬍鬚張聯名的魯肉飯、雞肉飯口味洋芋片，鹹中帶甜的滷汁搭配美式鮮切洋芋片。不僅如此，還有南部蝦條、沙茶魷魚羹、台式脆皮烤鴨風味、中部廟口蚵仔煎、夜市香雞排、炭烤胡椒餅等國民小吃通通化身零食，還引進大包裝的飛機餅乾、ㄋㄟㄋㄟ補給站與東海牧場聯名「東海牧場鮮奶薄餅」等「最愛懷舊古早味」零食，一日三餐一次滿足。