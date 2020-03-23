口罩下的唇彩該怎麼選？全球爆賣#114小姐姐拿鐵

爆款缺貨熱賣色話題不斷的美妝品牌3INA，其唇膏家族2020春夏再添全新炸美生力軍「微刺青印色唇釉」，共推出16種色選，訴求是極致飽和的絲絨柔霧妝效，彷彿就像微刺青般可持久印色，成為現在口罩必須戴好帶滿的最佳唇彩商品選擇。

其中的大勢色選，就屬「#114小姐姐拿鐵」，而這也是繼唇蜜、唇膏之後，曾創下爆賣萬支紀錄的#114溫柔小姐姐色始祖，所推出的唇釉版姊妹色，是一款激美爆甜的紅棕暖土色。

另外，這次微刺青印色唇釉也推「#261紅玉玫瑰拿鐵」，是一款煉瓦玫瑰色，「#503草莓慕斯拿鐵」則是一款優雅知性裸粉色，相當百搭，「#362櫻花拿鐵」則是具甜美少女感，呈現的是粉嫩櫻花色。

除了訴求飽和顯色外，3INA「微刺青印色唇釉」亦訴求可快速定色，零補妝，彷彿就像是唇彩磁鐵，並以Pantone色票作為唇釉外殼設計，搭配時尚色彩編碼，印製在唇膏外殼，一眼就能辨識專屬色號。