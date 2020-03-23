京站女王節催買氣 回饋滿額抽汽車

新冠肺炎疫情未減，百貨為了上半年業績持續狂催買氣，京站除了加強賣場各項清潔工作，並提出「Let's購 !女王萬歲趴趴走」活動，讓顧客不出國也可舒壓療癒，購物還有機會享受台灣各地美麗景致。

京站時尚廣場上半年度最大活動母親節檔期將於(4/2)登場，自4/2(四)-5/10(日)期間提供超低門檻優惠，化妝品、內衣、香氛當日累計滿2,000元送200元抵用券；全館當日累計消費滿4,000元，送200元抵用券。首四日(4/2-4/5)刷指定銀行信用卡滿4,000元再加碼送200元優惠，化妝品、內衣、香氛滿4,000送600，折扣深達15%回饋，讓小資族輕鬆享有折抵優惠。

4/8(三)-4/10(五)消費還可享有「Q點成金，點數變現金」，Q卡友持本人Q卡單筆消費滿4000元扣Q點40點可現抵400元，珠寶/名品/2F設計師/2F進口女裝單筆滿1萬扣Q點100點就可現抵1000元，預計兩波會員活動可增加母親節檔期熱度及提高提袋率。

此外，京站女王購物節這次特別以「Let's購 !女王萬歲趴趴走」為主題，規劃一系列價值超過百萬的獎項回饋給顧客，強調讓顧客不出國也可舒壓療癒，消費滿2,000元即有機會獲得價值68萬的TOYOTA COROLLA ALTIS汽車一台，以汽車旅行取代大眾運輸工具，讓顧客在這緊繃的疫情中，也能放鬆身心靈。還有5名KYMCO NICE 100EV機車、8名加賀屋高級住宿券及2名花蓮理想大地渡假飯店平日豪華雙人客房住宿券，共有26組獎項之多。