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京站女王節催買氣 回饋滿額抽汽車

聯合報 / 記者陳威任／台北即時報導
京站獨家Q點加點購，凡持Q卡扣Q點即可以5折起優惠價加購超值組合。SHISEIDO紅色夢露組，限量20組特價1980元。圖／京站提供
京站獨家Q點加點購，凡持Q卡扣Q點即可以5折起優惠價加購超值組合。SHISEIDO紅色夢露組，限量20組特價1980元。圖／京站提供

新冠肺炎疫情未減，百貨為了上半年業績持續狂催買氣，京站除了加強賣場各項清潔工作，並提出「Let's購 !女王萬歲趴趴走」活動，讓顧客不出國也可舒壓療癒，購物還有機會享受台灣各地美麗景致。

京站時尚廣場上半年度最大活動母親節檔期將於(4/2)登場，自4/2(四)-5/10(日)期間提供超低門檻優惠，化妝品、內衣、香氛當日累計滿2,000元送200元抵用券；全館當日累計消費滿4,000元，送200元抵用券。首四日(4/2-4/5)刷指定銀行信用卡滿4,000元再加碼送200元優惠，化妝品、內衣、香氛滿4,000送600，折扣深達15%回饋，讓小資族輕鬆享有折抵優惠。

4/8(三)-4/10(五)消費還可享有「Q點成金，點數變現金」，Q卡友持本人Q卡單筆消費滿4000元扣Q點40點可現抵400元，珠寶/名品/2F設計師/2F進口女裝單筆滿1萬扣Q點100點就可現抵1000元，預計兩波會員活動可增加母親節檔期熱度及提高提袋率。

此外，京站女王購物節這次特別以「Let's購 !女王萬歲趴趴走」為主題，規劃一系列價值超過百萬的獎項回饋給顧客，強調讓顧客不出國也可舒壓療癒，消費滿2,000元即有機會獲得價值68萬的TOYOTA COROLLA ALTIS汽車一台，以汽車旅行取代大眾運輸工具，讓顧客在這緊繃的疫情中，也能放鬆身心靈。還有5名KYMCO NICE 100EV機車、8名加賀屋高級住宿券及2名花蓮理想大地渡假飯店平日豪華雙人客房住宿券，共有26組獎項之多。

近期民眾受疫情影響無法出國，京站推出「不能出國玩樂特別企劃」，來京站就能享受日本的燦爛櫻花、變身櫻花妹，還有日式風格的熱鬧祭典。大胃女王們更有福，只要在指定時間內吃完10道日式料理就可獲得合作餐廳美食兌換券跟雙溪二天一夜雙人自由行，最快挑戰完成者可再獲得宜蘭悅川酒店住宿券。

價值68萬的TOYOTA COROLLA ALTIS汽車。圖／京站提供
價值68萬的TOYOTA COROLLA ALTIS汽車。圖／京站提供
日勝生加賀屋平日雙人一泊一食券。圖／京站提供
日勝生加賀屋平日雙人一泊一食券。圖／京站提供
卡友回門禮東京巧食器。圖／京站提供
卡友回門禮東京巧食器。圖／京站提供

女王 出國 疫情

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