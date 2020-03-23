王品創辦人戴勝益投身美術館 為鹿谷添藝術氣息

南投縣鹿谷鄉往溪頭森林遊樂區的路旁，最近有一棟現代感十足的純白建築物，突然現身在山林間，這是王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益，最新創立的「益品美術館」。

「益品美術館」悄然開幕，吸引許多呼嘯而過的車輛停下駐足，對這棟外觀簡約俐落，卻藝術感十足的建築充滿興趣，入館才發現原來是「美術館」。這是從小對繪畫有濃厚興趣，一路學畫至今的戴勝益所創立，目前館內懸掛的24幅油畫，都是戴勝益長期學畫下的成果。

戴勝益說，對繪畫的興趣從小就有，只是許多人並不知道，因為不想造成大家對他印象的混淆。他認為：「企業家，做好事業經營就好，其他的事都不重要」。

而現在的戴勝益，終於可以投入自己的興趣，實踐理想與回饋社會，提倡人文藝術的美學教育，讓社會氛圍更多元與祥和。

喜歡旅遊的戴勝益，到世界各國都會去參觀美術館，尤其是日本。「日本有多達30萬家私人美術館，幾乎每個鄉鎮都有，而台灣卻不多」戴勝益感觸頗深，覺得在藝術方面，台灣應該還有很多揮灑的空間。

戴勝益還有另一個感觸，就是常聽老一輩藝術家或收藏家感慨的說，他們的收藏或作品，若下一代不珍惜，恐賣掉或不知流落到何方。

戴勝益認為，與其如此，不如提早規劃，將畫作或資產捐給基金會，成立美術館來運作，讓藝術作品能長久流傳。這也是他成立美術館的另一個用意，並以「益品」之名成立，希望帶動私人美術館的風氣。

目前，益品美術館以展示戴勝益長期學畫的作品為主。戴勝益說，他很喜花朵的繽紛絢爛與色彩豐富，所以這次展出的主題是「拈花惹草」，都是以花卉為主，畫作尺寸從50F起跳，從高山杜鵑、桔梗、太陽花，甚至連絲瓜花、花椰菜都成為他作畫的主角。

戴勝益說，益品美術館與益品書屋相同，都是他感念創立王品集團後，得到回饋社會的機會而命名的。成立益品美術館與益品書屋，就是希望帶動美學教育與鼓勵閱讀的社會風氣。

美術館與書屋一樣，每人入館費用100元，提供不限量的咖啡、茶等飲品，每天下午還有現場小提琴演奏，沒有其他商業的銷售行為，未來還會舉辨講座，為台灣提供一個藝術交流的學習平台。

至於益品美術館為何會落腳鹿谷？愛山的戴勝益說，溪頭是每周必來的地方，他和家人都喜歡這裡氣候多變、雲霧繚繞的美感，還有清新的空氣與悠閒自在，因此他花了一年的時間，在當地尋找美術館適合的家。

將美術館設在這裡，「觀光客很多，美術館就不會虧太多錢了！」戴勝益連提倡美學教育，都不忘幽默一下。

益品美術館在距離溪頭森林遊樂區約10分鐘車程的林間路旁，一棟純白鏤空建物，館內百餘坪純白色基調空間呈現出現代感，凸顯出簡約樸實的設計風格，襯托出畫作與館內空間的自然融合，讓美術館散發出自在優雅氛圍，更與當地景緻融合一氣，很符合熱愛藝術與大自然人的味口。

美術館設計上，利用景觀來營造環境氛圍，以白色圓點帷幕包覆水泥架構，矗立在林裡間更顯得清新靜謐。

外牆運用白色鋼構帷幕，與大片落地窗，內部的挑高設計，營造出舒適明亮通透的空間感，沉穩寧靜不失莊重。白色帷幕則透過自然光缐，依不同時間所灑落下的圓形光影，呈現出如同一幅幅變化莫測的自然畫作。

當夜晚來臨，圓點帷幕由內往外透過燈光折射，就像站在高山上仰望天際星星一樣耀眼絢爛、柔和而溫暖。